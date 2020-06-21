Итальянский клуб неудачной фотографией спровоцировал расовый скандал в Twitter

Защитник футбольного клуба "Торино" Николя Н’Кулу присоединился к акции Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против "Пармы".

Камерунский защитник встал на одно колено и поддержал движение за права темнокожих. Рядом с ним находился капитан туринского клуба Андреа Белотти, который остался в стороне от акции, спокойно стоял и смотрел на Н’Кулу.

Твиттер "Торино" выложил фотографию с поступком Николя с хэштегом #blacklivesmatter и шестью эмодзи с кулаками различных цветов кожи. Но из-за странной композиции кадра показалось, будто камерунец встал на колено перед Белотти. Этот кадр вызвал настоящий скандал в комментариях под фото.

"На одной картинке "Торино" ненароком резюмировал привилегии белокожего населения и систематическую власть белых над черными. И то, что фото до сих пор не удалили, говорит о многом. Позор"

"Белотти тоже нужно было встать на колено, а то сейчас выглядит так, будто Н’Кулу преклоняется перед Белотти. И все кажется расистской картинкой. Многим белым людям нужно присоединяться [к акции #BLM]. И не по принуждению, а потому что они сами верят в это"

"Мало что изменилось с первой встречи Робинзона Крузо и Пятницы"

"Только пятилетний малыш увидит в этой фотографии расизм. Просто плохой выбор, и все"

"Полнейшая неловкость, которая продвигает идеологию превосходства белого населения. Это показывает, насколько "Торино" зарос расизмом. Владельцы, сммщик, футболисты и все, кто стоит за этой идеей, – полно людей. Это позорище"

"Единственный, кто допустил ошибку, – это сммщик "Торино", запостивший фотку, а не Белотти. Это было празднование гола, и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять его"

"Админ "Торино" под наркотой или как??? Потому что что это за фигня!"

"Торино" выиграл челлендж Black Lives Matter"

"Расизм только в ваших головах, это лишь причина для разжигания войн. Я правда ценю то, что сотворили в "Торино". Они продемонстрировали, как глупо верить, что унижение белых людей – единственный способ показать "поддержку". Просто переверни правила – и что? Получится расизм"

"Каким-то образом итальянский футбол всегда поступает неверно, когда дело доходит до расизма. Из всех фотографий, которые у них были, "Торино" запостили именно черного, склонившего колено перед белым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее статуя легендарного бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера пострадала во время очередной акции движения Black Lives Matter