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17 апреля • обновлено в 16:50
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Топ-матч Лиги чемпионов: УЕФА может принять неожиданное решение насчет "Олимпийского"

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Киевский НСК "Олимпийский" может стать одним из стадионов для проведения еврокубковых матчей после пандемии коронавируса.

"Олимпийский" внесен в реестр запасных стадионов УЕФА для Лиги чемпионов и Лиги Европы, и если Украина выйдет из карантина раньше, чем другие страны, и сможет проводить футбольные матчи, УЕФА может использовать Киев как одну из локацией для доигровки еврокубков.

"Олимпийский" в 2018-м принял финал Лиги чемпионов, где сошлись английский "Ливерпуль" и испанский "Реал"

"Олимпийский" в 2018-м принял финал Лиги чемпионов, где сошлись английский "Ливерпуль" и испанский "Реал"

"В перспективе "Олимпийский" может принять матчи еврокубков команд из других стран. УЕФА включил наш стадион в перечень запасных и вспомогательных площадок для Лиги чемпионов и Лиги Европы. И если Украина, грубо говоря, выйдет из карантина раньше за другие страны и будет в состоянии проводить матчи, УЕФА может проводить матчи на "Олимпийском", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель ген. директора НСК Виктор Анисимов.

"В этом свете мы не можем просто так оставить стадион без поддержки в надлежащем состоянии и сказать УЕФА, мол, "извините и вычеркните нас из списка" (все-таки это престиж и репутация не только НСК, но и Украины в целом). Поэтому мы работаем, следим за оптимальным состоянием арены и можем провести футбольный матч хоть завтра", – говорит Анисимов.

Виктор Анисимов

Виктор Анисимов

Также Виктор Анисимов рассказал о нынешнем финансовом положении НСК и поделился ожиданиями от ближайшего будущего.

"Конечно, от простоя на карантине страдает и "Олимпийский". Стадион не содержится за счет гос. бюджета (хотя такая возможность предусмотрена указом президента). Но мы всегда справлялись своими силами, чтобы не напрягать государство, действуя как хозрасчетное коммерческое предприятие – зарабатываем деньги, за которые потом живем (это и содержание коллектива, и обеспечение деятельности всех ультрасовременных систем)", – сказал функционер.

"Но на сегодняшний день "Олимпийский" тоже, можно сказать, "попал". Наверное, будем обращаться к государству с просьбой о поддержке. Ведь разные спортивные и развлекательные мероприятия будут в лучшем случае только осенью (может в августе только), а многие мероприятия вообще переносятся на более поздний срок или даже на 2021 год. В итоге сейчас мы не можем проводить никаких мероприятий и попали в плохое положение, как и многие другие субъекты предпринимательской деятельности", – рассказал один из руководителей стадиона.

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"Доходов нет никаких, но расходы остаются даже в такой период. Стадион нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Это минимум системы с серверами, следящие за полем, обеспечивают охрану территории и прочее. Конечно, люди в основном работают удаленно, но технические службы остаются в строю и поддерживают "Олимпийский", – подытожил Анисимов.

Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны УЕФА в марте из-за разгорающейся пандемии коронавируса. ЛЧ остановлена на стадии 1/8 финала (сыграно только 3/4 этапа), как и ЛЕ (проведены только первые матчи стадии). Одной из самых свежих идей УЕФА насчет доигровки еврокубков является проведение турниров в сжатые сроки в июле-августе.

НСК "Олимпийский" регулярно принимает матчи ЛЧ и ЛЕ, являясь домашней ареной для киевского "Динамо". Также стадион принимал финал Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/8 финала Лиги чемпионов был признан в Европе "коронавирусной бомбой".

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Место
Украина Киев
Теги
УЕФА НСК Олимпийский
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