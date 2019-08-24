Топ-клубы Европы: что происходит в футбольных чемпионатах

Выиграть чемпионат своей страны – это всегда очень престижно, но сделать это нелегко. Особенно в чемпионатах топ-пятерки стран Европы – Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

О силе АПЛ говорит хотя бы тот факт, что в финалах двух последних еврокубковых турниров, которые проходили в Баку (Лига Европы) и Мадриде (Лига чемпионов), играли четыре английские команды – "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал". При этом чемпионом стала другой клуб…

За последние восемь лет чемпионство в Англии выигрывали "Манчестер Юнайтед", дважды "Челси", "Лестер", но опережает всех "Манчестер Сити", становившийся сильнейшим в 2012-м, 2014-м, 2018-м и 2019-м. В 2008 году "Манчестер Сити" приобрел шейх Мансур из ОАЭ, и уже инвестировал в свое детище 1,6 млрд евро. При этом деньги идут не только на покупку игроков, а и на улучшение инфраструктуры и маркетинга клуба. Стоимость "МС" авторитетное издание Forbes оценивает в 2,2 млрд евро, что в десять раз больше, чем Мансур выложил за него 11 лет назад. Приятно, что в команде играет уже двукратный чемпион АПЛ, игрок сборной Украины Александр Зинченко, контракт с которым подписан на 5 лет.

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Мюнхенская "Бавария" – рекордсмен Бундеслиги по количеству завоеванных "серебряных салатниц", которых у клуба целых 29. К последнему чемпионству баварцев привел хорватский коуч Нико Ковач. Отметим, что после окончания сезона клуб покинули ветераны – 36-летний Рибери и 35-летний Роббен. Француз перешел в "Баварию" в далеком 2007 году из "Марселя" за 25 млн евро, девять раз став чемпионом Германии, голландец же появился в Мюнхене в 2009-м, до этого став чемпионом Англии с "Челси" и Испании с "Реалом". И если Рибери не планирует вешать бутсы на гвоздь (поговаривают, то француз может оказаться в Италии в "Фиорентине"), то Роббен заявил, что устал от футбола и как минимум полгода хочет отдохнуть от него.

Видимо, "Бавария" возьмет курс на омоложение состава. Добавим, что мюнхенцы пять раз выигрывали заветный Кубок чемпионов, последний раз – в 2013 году. С того же 2013-го "Бавария" семь раз подряд выигрывала чемпионство в Германии.

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В испанской Ла Лиге за последние 15 лет чемпионство десять раз завоевывала "Барселона", из них четыре – за прошедшие пять лет. В этом большая заслуга лидера команды, пятикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси, который в Ла Лиге наколотил своими ногами и головой 417 мячей. Напомним, "Барса" является пятикратным обладателем Кубка чемпионов (1992, 2008, 2009, 2011, 2015 гг.).

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Парижский клуб ПСЖ за последние семь лет лишь однажды, в 2017 году, остался без "золота", уступив его "Монако". В свое время ПСЖ приобрел за 221 млн евро (!) бразильца Неймара. Владелец клуба эмир Катара Нассер Аль-Хелаифи ну очень щедр – в общей сложности он потратил уже 1,19 млрд евро на покупку новых игроков.

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Туринскому "Ювентусу", 37-кратному чемпиону Италии, нет равных в Италии с 2012-го – вот уже восемь лет подряд. Один из лидеров команды, португальский дебютант Криштиану Роналду – первый футболист, ставший чемпионом в трех странах: Англии, Испании и Италии. А вот в Лиге чемпионов достижения туринцев довольно скромные – лишь две победы в 1985-м и 1996-м годах. Уже 23 года тиффози "Ювентуса" ожидают победы своей команды в ЛЧ.

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Поговорили о грандах футбольных чемпионатов Европы, теперь обратим внимание на менее известных, хотя в своих странах довольно титулованных.

В чемпионате Шотландии два именитых клуба – 54-кратный обладатель "золота" "Рейнджерс" и его конкурент "Селтик", имеющий 50 чемпионских титулов. Начиная с 2012 года "Селтик" неизменно становится первым на финише чемпионата, таким образом погоня за "Рейнджерс" продолжается. Тем более, у нас теперь есть повод следить за "кельтами" более пристально, ведь там выступает украинец Марьян Швед.

За последние семь лет на тренерском мостике кипрского АПОЭЛа сменилось 13 (!) наставников, причем все они – иностранцы. Но это не мешает клубу из Никосии с 2013 года неизменно финишировать в чемпионате своей страны первым. В этом и заслуга президента клуба Продромоса Петридеса, который не жалеет денег на его развитие.

В 2010 году в Болгарии появился клуб "Лудогорец", и с 2012-го эта команда постоянно выигрывает чемпионат страны, опережая по популярности бывших грандов – столичных армейцев и "Левски". Отметим, что "Лудогорец" уже пробовал свои силы в групповых раундах обоих еврокубков.

Самая длинная в Европе чемпионская серия, 13 лет подряд (с 2006-го), принадлежит клубу из белорусского Борисова – БАТЭ. Этот клуб стал первым представителем Беларуси в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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О других клубах футбольной Европы, известных и не очень раскрученных, но тем не менее многократных чемпионах своих стран, OBOZREVATEL расскажет в другой раз.

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