Топ-10 лучших футболистов ХХ века

Месси, Роналду, Ибрагимович, Левандовски, Суарес, Неймар, Руни, Иньеста, Бэйл, Мюллер, Азар, Кейн – кумиры нынешнего поколения футбольных болельщиков XXI века. Популярное английское издание World Soccer опубликовало результаты проведенного среди читателей опроса, а их у этого журнала много. Им предлагалось назвать десять футболистов ХХ века, которых они считают лучшими. Игрок, названный первым, получал 10 очков, вторым – 9, и так далее.

Пеле считался бесспорным фаворитом – в полном соответствии с прогнозами и победил. 341 участник опроса поставил его на первое место, еще 280 разместили на позициях со второй по десятую. Бразилец оставил далеко позади себя Марадону с Кройффом, не говоря уж об остальных.

В десятке лучших шесть европейцев – Кройфф, ван Бастен, Беккенбауэр, Платини, Пушкаш, Бест, двое "чистых" южноамериканцев – Пеле и Марадона, а также двое футболистов (Эйсебио и Ди Стефано), которых нельзя причислить к конкретному континенту.

Несмотря на обширную экспансию средств массовой информации в деле освещения современного футбола, в десятке в большинстве своем представлены игроки, действовавшие времена, когда его было на телевидении не так много, да и само телевидение было черно-белым. Что это – сила легенды или раньше действительно играли в футбол лучше?

Пеле закончил играть в 1977-м, пик карьеры Кройффа и Беккенбауэра пришелся на 1970-е годы, Ди Стефано, Пушкаш, Бест и Эйсебио блистали еще раньше. И только Платини, ван Бастен и Марадона – герои последних двух десятилетий ХХ столетия.

1. Пеле

Родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс (Бразилия). Клубы – "Сантос", "Нью-Йорк Космос". Сборная – 92 игры, 77 голов.

Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов. Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле — второй футболист в XX веке. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

Является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии. Примечательно, что в 1998 году был посвящён в рыцарь-командоры ордена Британской империи (KBE), однако, не будучи подданным Её величества, Пеле не может использовать приставку "сэр". В 2014 году получил почётный "Золотой мяч ФИФА".

2. Диего Марадона

Родился 30 октября 1960 года в Ланосе (Аргентина). Клубы – "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" (дважды), "Барселона", "Наполи", "Севилья", "Ньюэлз Олд Бойз", "Кильмес". Сборная – 90 игр, 34 гола.

"Принц футбола" был одним из восьми детей в бедняцкой семье из пригорода Буэнос-Айреса. Так же, как и Пеле, дебютировал в сборной в возрасте 16 лет. Но в отличие от "Короля", часто менял клубы, дважды установив мировой рекорд по сумме трансфера, и оброс длинным шлейфом дисциплинарных проблем – как на поле, так и вне его. Без него Аргентина ни за что не завоевала бы титул чемпионов мира в 1986 году. Тогда же он был признан "Игроком года" в мире.

3. Йохан Кройфф

Родился 25 апреля 1947 года в Амстердаме. Клубы – "Аякс" (дважды), "Барселона", "Лос-Анджелес Ацтеке", "Вашингтон Дипломате", "Леванте", "Фейеноорд". Сборная – 48 игр, 33 гола.

Игрок, обладавший удивительными созидательными способностями, несмотря на безудержную страсть к курению, которая стоила ему впоследствии серьезных проблем со здоровьем. Его заслуги включали три титула победителя Кубка чемпионов подряд. Он стал первым футболистом, трижды получившим "Золотой мяч" (1971, 1973, 1974 гг.). Рано завершил выступления в сборной, но затем проявил себя и как выдающийся тренер – в "Аяксе" и "Барселоне".

4. Франц Беккенбауэр

Родился 11 сентября 1945 года в Мюнхене. Клубы – "Бавария", "Нью-Йорк Космос", "Гамбург". Сборная – 103 игры, 13 голов.

Первый немец, сыгравший 100 матчей за сборную. Выиграл чемпионат мира сначала как игрок (1974), а затем – как тренер (1990). Даже вице-чемпионом мира становился также в обеих этих ипостасях (1966 и 1986). Трижды подряд завоевал с "Баварией" Кубок чемпионов. Кроме того, в его коллекции наград – Кубок Кубков, Межконтинентальный кубок и золотая медаль чемпиона Европы.

5. Мишель Платини

Родился 21 июня 1955 года в Нанси. Клубы – "Нанси", "Сент-Этьенн", "Ювентус". Сборная – 72 игры, 41 гол.

Десять голов Платини в пяти матчах чемпионата Европы 1984 года сделали его имя легендарным. Его виртуозная игра в качестве атакующего полузащитника "Ювентуса" принесла этому клубу Кубок чемпионов 1985 года. Позже тренировал сборную Франции и занимал пост сопредседателя оргкомитета чемпионата мира 1998 года в его родной стране. Игрок года в мире в 1984 и 1985 годах.

6. Альфредо Ди Стефано

Родился 4 июля 1926 года в Барракасе (Аргентина). Клубы – "Ривер Плейт" (дважды), "Уракан", "Мильонариос", "Реал", "Эспаньол". Сборная – 8 игр, 6 голов (Аргентина), 31 игра, 23 гола (Испания).

Карьера первого "тотального" футболиста, как его называли, была столь же блистательной, сколь и долгой. Она длилась почти четверть века. Свои лучшие дни пережил в "Реале", которому помог завоевать пять подряд Кубков чемпионов (забивая в каждом из пяти финалов). Назывался лучшим футболистом Европы в 1957 и 1959 годах.

7. Ференц Пушкаш

Родился 2 апреля 1927 года в Будапеште (Венгрия). Клубы – "Гонвед", "Реал". Сборная – 84 игры, 83 гола (Венгрия), 4 игры (Испания).

Один из плеяды "звезд", обладающих "волшебной" левой ногой. Единственный футболист, делавший хет-трики в двух финалах Кубка чемпионов (1960 и 1962 гг.). Капитан великой сборной Венгрии первой половины 1950-х. После событий 1956 года сменил гражданство на испанское и долгое время считался в Венгрии персоной нон грата.

8. Джордж Бест

Родился 22 мая 1946 года в Белфасте (Северная Ирландия). Клубы – "Манчестер Юнайтед", "Данстэйбл Таун", "Стокпорт", "Лос-Анджелес Ацтеке", "Селтик Корк", "Фулхэм", "Форт-Лодердейл Страйкерз", "Мазервелл", "Хайберниан", "Сан-Хосе Эртквэйкс", "Борнмут". Сборная – 37 игр, 9 голов.

Признается величайшим футболистом Великобритании, хотя ни разу не играл на чемпионатах мира или Европы. Неподражаемое искусство дриблинга подняло его популярность до заоблачных высот, несмотря на распутный образ жизни. Победитель Кубка чемпионов и обладатель "Золотого мяча" 1968 года.

9. Марко ван Бастен

Родился 31 октября 1964 года в Амстердаме. Клубы – "Аякс", "Милан". Сборная – 58 игр, 24 гола.

Забил свой первый мяч в дебютном матче за "Аякс" в 17-летнем возрасте. После этого стал автором решающих голов – как за клубы, так и за сборную. В составе "оранжевых" пришелся на чемпионат Европы 1988 года – там Марко забил пять мячей, один другого краше. Дважды выиграл с "Миланом" Кубок чемпионов и Межконтинентальный Кубок, в 1988 и 1992 годах признавался "Игроком года" в мире. Серия травм лодыжки преждевременно прервала его карьеру.

10. Эйсебио

Родился 25 января 1942 года в Мапуту (Мозамбик). Клубы – "Бенфика", "Бостон Минитмен", "Торонто Метрос-Кроация", "Лас-Вегас Квиксилвер", "Монтеррей". Сборная – 64 игры, 41 гол (Португалия).

Обнаруженный селекционерами "Бенфики" в Мозамбике, он вырос в величайшего футболиста – выходца из Африки всех времен. Эйсебио стал третьим призером и лучшим бомбардиром (9 голов) чемпионата мира 1966 года. До 2006 года владел рекордом по числу голов за сборную Португалии (сейчас рекордсмен – Криштиану Роналду, у которого 85 результативных ударов). Выиграл с "Бенфикой" Кубок чемпионов в 1962 году, обладатель "Золотого мяча" 1965-го.

Вот она, великолепная десятка золотых ног ХХ столетия. Быстро мчится футбольное время. Пройдет 84 года, и, возможно, тот же World Soccer определит десять лучших футболистов ХХІ века. Кто же в нее войдет? Уверен, найдется там место для Месси и Роналду, хотя иди знай – могут появиться новые футболисты-вундеркинды.

P.S. Друзья, сегодняшний день для меня особенный, ведь на сайте OBOZREVATEL я встречаюсь с вами в 500-й раз. Буду откровенным – несколько раз посещала мысль: "А, может, хватит, надоел уже вам..." Но нет, решил продолжать, надеясь, что все-таки несу для вас что-то познавательное и интересное… Так что у меня большое желание продолжать интернетовское общение с вами. Как говорится, рад служить вам и в дальнейшем.

С большим уважением к каждому из вас, желаю главное здоровья, а также успехов во всем. До 501-й встречи! Ваш Александр Липенко.