Только Украина! Рекордсмен мира отказался выступать за Россию

Украинский пловец Андрей Говоров, который накануне установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, отказался от предложения выступать за Россию. При этом уроженец Севастополя отметил, что выступать под желто-синим флагом ему помогают представители нашего спорта.

"Был такой эпизод, когда ко мне поступили предложения со стороны России, переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом. В тот момент этими предложениями я поделился с Андреем Павелко (президент ФФУ – ред.). Больше я нигде это не афишировал, поскольку предложения такого рода трудно доказуемы, и я не хотел играть на этом. Он поддержал меня в решении выступать за Украину. Сразу скажу, что желания перейти в другую страну у меня никогда не было. И я об этом ни капли не жалею!" – цитирует Говорова УНН.

Пловец подчеркнул, что Павелко и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка помогли ему в организации тренировочного процесса.

"Павелко постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады-2016 помог выйти из кризиса подготовки, так как у меня были проблемы с оплатой тренера. У меня бразилец тренер, ему нужно платить высокую зарплату, и он совместно с Сергеем Бубкой помог, чтобы я мог выйти на финансовую стабильность, которая не мешала бы мне тренироваться", – подчеркнул Говоров.

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