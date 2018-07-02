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Только Украина! Рекордсмен мира отказался выступать за Россию

7.2тЧитать новость на украинском

Украинский пловец Андрей Говоров, который накануне установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, отказался от предложения выступать за Россию. При этом уроженец Севастополя отметил, что выступать под желто-синим флагом ему помогают представители нашего спорта.

"Был такой эпизод, когда ко мне поступили предложения со стороны России, переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом. В тот момент этими предложениями я поделился с Андреем Павелко (президент ФФУ – ред.). Больше я нигде это не афишировал, поскольку предложения такого рода трудно доказуемы, и я не хотел играть на этом. Он поддержал меня в решении выступать за Украину. Сразу скажу, что желания перейти в другую страну у меня никогда не было. И я об этом ни капли не жалею!" – цитирует Говорова УНН.

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Пловец подчеркнул, что Павелко и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка помогли ему в организации тренировочного процесса.

"Павелко постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады-2016 помог выйти из кризиса подготовки, так как у меня были проблемы с оплатой тренера. У меня бразилец тренер, ему нужно платить высокую зарплату, и он совместно с Сергеем Бубкой помог, чтобы я мог выйти на финансовую стабильность, которая не мешала бы мне тренироваться", – подчеркнул Говоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал слухи о смене гражданства.

Читайте все новости по теме "плавание" на Обозревателе.

Тема
плавание
Персоны
Андрей ГоворовАндрей ПавелкоСергей Бубка
Место
Украина
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"Петров Игорь. Rolando Cordeiro, про других не знаю, у них своя голова на плечах, но для меня эта примитивизация через украинскую культуру стала решающим фактором эмиграции из Украины в Россию." И видно что тебе плохо в Раше - вон как бегаешь тут и скулишь. И у тебя вообще работа есть - или ты ботом работаешь?
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2 из 6 ответов | показать все
Петров Игорь
Петров Игорь
Приходько Владимир, нет, я лучше вам не буду мешать сосать у всех, кто живёт западнее вас. И буду с ехидной улыбкой развлекаться над вашей тупой действительностью.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Петров Игорь, соси хуй украинский и наслаждайся им, кацапчик.
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Анна Опанасенко
Анна Опанасенко
Футболисты из Крыма тоже теперь в Украине выступают https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lipuchayamouse/1322205.html Расскажите мне про «свободный референдум»))
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Петров Игорь
Петров Игорь
Тут надо смотреть какая конкуренция в России и на Украине. Я сомневаюсь, чтобы уроженец Севастополя и этнический русский Говоров так сильно любил сельскую средневековую вышиванку и вирши российского академика Т.Г.Шевченко, чтобы остаться на Украине после 2014 года. Просто в России он мог и не попасть в стартовый состав на Олимпиаду, а среди украинских пловцов он один из лучших. Что ему любить на Украине? Что его детям запретят учиться на русском языке в школах и вузах по новому закону? Вряд ли ему это нужно.
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2 из 7 ответов | показать все
Приходько Владимир
Приходько Владимир
Петров Игорь, слава богу, одним гандоном в Украине меньше стало. Можешь и остальных кацапских хуесосов с собой забрать? Чтоб нам их жечь не пришлось, как одесских хуесосов в доме профсоюзов. Мы не кровожадные, отпустим, если попросятся, всех гандонов в ебеня сибирские, рязаньские и прочие мухосрански.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Василий Кубанский, как с вами просто, вы такие тупые, хохлы. Ты даже не смог дочитать приведённую тобой статью до конца, где сказано "о запрете эксплуатации комплекса до устранения выявленных нарушений".
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