"Только правительство": Павелко сделал официальное заявление об украинском футболе

Михаил Морозов Футбол 13:39, 24.04.2020

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины будут обязательно доиграны, если этому не помешает запрет правительства.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может только продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Андрей Павелко
Football.ua

Он также сообщил, что следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА запланировано на 27 мая. На нем все национальные ассоциации должны представить свои варианты завершения внутренних турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА разработал два варианта завершения текущего сезона и принял официальное решение по началу нового.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Зекоманда – ліквідатори Держави. Вони перетворюють на попіл все, до чого торкаються

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн

Украина не выйдет из кризиса в 2021 году. А мир только входит в период больших потрясений — интервью с футурологом

Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики