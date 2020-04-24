"Только правительство": Павелко сделал официальное заявление об украинском футболе

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины будут обязательно доиграны, если этому не помешает запрет правительства.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может только продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Андрей Павелко Football.ua

Он также сообщил, что следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА запланировано на 27 мая. На нем все национальные ассоциации должны представить свои варианты завершения внутренних турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА разработал два варианта завершения текущего сезона и принял официальное решение по началу нового.

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