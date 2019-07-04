Только на украинском: запускается новый спортивный канал

Ирландский телеканал Setanta Sport c 1 августа начнет свое вещание в Украине, причем все трансляции будут вестись исключительно на украинском языке.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Телекритика". Речь идет о старте вещания в ОТТ-сервисах, то есть через интернет. Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать вещание в кабельных и IPTV-сетях.

Андрей Ярмоленко в чемпионате Англии

Известно, что одним из комментаторов на Setanta Sport станет Денис Босянок. Канал планирует трансляции матчей английской Премьер-лиги, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ), теннисных матчей и поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Интересной особенностью работы канала станет отсутствие рекламы во время трансляций.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер" опозорился с показом боя украинского боксера на Европейских играх.

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