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Только на украинском: запускается новый спортивный канал

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Ирландский телеканал Setanta Sport c 1 августа начнет свое вещание в Украине, причем все трансляции будут вестись исключительно на украинском языке.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Телекритика". Речь идет о старте вещания в ОТТ-сервисах, то есть через интернет. Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать вещание в кабельных и IPTV-сетях.

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Андрей Ярмоленко в чемпионате Англии

Известно, что одним из комментаторов на Setanta Sport станет Денис Босянок. Канал планирует трансляции матчей английской Премьер-лиги, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ), теннисных матчей и поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Интересной особенностью работы канала станет отсутствие рекламы во время трансляций.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер" опозорился с показом боя украинского боксера на Европейских играх.

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Темы
Чемпионат АнглииНБАНХЛUFC
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