"Только дураки не принимают": Губерниев оскорбил россиян из-за Виды

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал своих соотечественников дураками в контексте непринятия извинений защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за "Слава Украине!"
"Мне кажется, что только дураки не принимают извинения, особенно в такой ситуации. Хорватская команда весьма симпатична, будем за нее болеть в финале – равно как и за французов. Пусть победит сильнейший. "Трехцветные" – фавориты, но балканцы за счет умелых построений в середине поля могут добиться успеха", - сказал Губерниев в комментарии "Спорт Экспрессу".
Напомним, скандал разгорелся после матча четвертьфинала мундиаля Россия - Хорватия, в котором "шашечные" одержали победу в серии послематчевых пенальти.
В комментариях читатели крайне неодобрительно отреагировали на такое высказывание:
"Губерниев, дурак в этой ситуации ты! Он не на ногу наступил в трамвае, не окно выбил мячом. Он практически зиганул. В этой ситуации извинения принимают только потенциальные полицаи"
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Скриншот
Скриншот
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Как сообщал OBOZREVATEL, еще один фигурант скандала Огнен Вукоевич не поддался на провокацию.
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