"То температура, то гипс": Милевский рассказал о проблемах Хачериди в Беларуси

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что украинский защитник команды Евгений Хачериди несколько раз испытывал проблемы со здоровьем, поэтому пока на поле не выходил.

"На тренировке он сломал палец, наложили гипс. Уже вроде все нормально. У него то температура, то гипс. Все мы ждем его появления на поле и, надеюсь, дождемся в свое время. Температура у него была еще до всех этих событий, не переживайте", – заявил Милевский в эфире программы "Великий футбол".

Евгений Хачериди, Артем Милевский, Александр Панков Динамо Киев от Шурика

Он также рассказал, чем будет заниматься дома, если чемпионат Беларуси все же приостановят.

"Милевский на карантине – домосед, который купит себе коврик и в лучшем случае будет делать планку и пресс, а потом валяться на диване и смотреть сериалы", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский назвал странной ситуацию с коронавирусом в Беларуси.

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