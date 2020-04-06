Главная Новости
6 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"То температура, то гипс": Милевский рассказал о проблемах Хачериди в Беларуси

538
Читать материал на украинском

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что украинский защитник команды Евгений Хачериди несколько раз испытывал проблемы со здоровьем, поэтому пока на поле не выходил.

"На тренировке он сломал палец, наложили гипс. Уже вроде все нормально. У него то температура, то гипс. Все мы ждем его появления на поле и, надеюсь, дождемся в свое время. Температура у него была еще до всех этих событий, не переживайте", – заявил Милевский в эфире программы "Великий футбол".

Евгений Хачериди, Артем Милевский, Александр Панков

Евгений Хачериди, Артем Милевский, Александр Панков

Динамо Киев от Шурика

Он также рассказал, чем будет заниматься дома, если чемпионат Беларуси все же приостановят.

"Милевский на карантине – домосед, который купит себе коврик и в лучшем случае будет делать планку и пресс, а потом валяться на диване и смотреть сериалы", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский назвал странной ситуацию с коронавирусом в Беларуси.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персоны
Евгений Хачериди Артем Милевский
Тег
Динамо-Брест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Hard Legion
VS
Mustang Crew
Победа Hard Legion на первой карте с форой в -5,5 раундов
1.87 Сделать ставку
Суперлига Китая по футболу возобновится до 19 апреля 2020
3.34 Сделать ставку
Миколенко получит приз "Лучший молодой игрок Евро-2020"
67.00 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
SMASH
Победа Gambit Youngsters c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Сборная Украины выиграет Евро-2020
67.00 Сделать ставку
Славия
VS
БАТЭ
Обе забьют
1.77 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Тотал меньше 2.5
1.58 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Nemiga
VS
SKADE
Победа SKADE
1.75 Сделать ставку