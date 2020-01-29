Титулованный клуб отказался покупать Соля у "Динамо"

Семикратный чемпион Мексики "Пумас" отказался покупать испанского легионера киевского "Динамо" Франка Соля из-за высокой цены на футболиста – 4 млн долларов (3,6 млн евро).

Франк Соль ТСН

Главным тренером "Пумаса" является испанец Мичел Гонсалес и он хотел видеть у себя в команде 27-летнего соотечественника.

Вместо Соля "Пумас" подписал другого форварда – Хуана Диненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поддерживал вариант с приобретением Соля, и теперь вынужден ставить его на игры.

Весной прошлого года Соль травмировался в поединке Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны".

В концовке первого тайма встречи Фран пошел в контактную борьбу с футболистом соперника, и в падении получил коленом в плечо.

Ранее Соль откровенно рассказал о своей адаптации в клубе и поделился мыслями о перспективах столичной команды.

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