"Тимати, Кобзон и Кадыров": имя звезды, которая будет петь гимн ЧМ-2018, взбудоражило россиян

Знаменитая американская певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018.

Марокканский музыкальный продюсер Надира Хайят, который более известен как RedOne, в в интервью Daily Starподтвердил, что получил согласие от певицы, однако решение должна принять ФИФА.

По словам Хайята, Гага уже записала песню, которая была направлена на утверждение в ФИФА. Однако, даже если ответ будет отрицательным, болельщики все равно смогут услышать песню во время ЧМ-2018.

Такая фамилия вызвало бурю эмоций у российских болельщиков. Фанаты шутят, что нормально будет выглядеть ее дуэт с Йосифом Кобзоном. Другие юзеры стебутся, что в итоге все равно главную песню Мундиаля исполнят Кадыров с его закадычным другом Тимати.

Напомним, что ранее фанаты обстебали форму сборной России.