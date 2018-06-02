Террористы показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

На стадионе "Донбасс Арена", которую захватили террористы так называемой Донецкой народной республики, восстановили газон. Свежие фотографии стадиона разместил один из сайтов террористов.

"Весь газон стадиона занимает площадь порядка 0,9 гектара. Восстановлено около 300 квадратных метров газона, который вышел из строя. В частности, была проведена работа по замене дерна — травяного покрова с корневой системой. Его толщина составляет четыре сантиметра", - заявил "технический директор арены" Валерий Гаврилов.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, дончане впали в уныни еиз-за состояния "Донбасс Арены".