Террористы "ДНР" набирают футболистов в луганскую "Зарю": фотофакт

В оккупированном Луганске местные "функционеры" набирают юных футболистов в "Зарю". Бигборд с объявлением размещен на одном из перекрестков "столицы ЛНР".

Кроме того, подобные объявления размещены и в профильном паблике "Спортивная академия "Заря" г. Луганск" в одной из социальных сетей.

Бигборд в Луганске

Плакат в группе в социальной сети

Не так давно украинский футбольный клуб "Заря" показал свежие фотографии стадиона "Авангард", который команда покинула после начала российской оккупации на Донбассе.

Напомним, что ранее жители Донецка опубликовали в соцсетях печальные фотографии некогда одного из лучших футбольных стадионов Европы - "Донбас Арены".