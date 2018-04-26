Террористы "ДНР" безжалостно изуродовали "Донбасс Арену": фотофакт

Боевики так называемой Донецкой народной республики спилили один из главных символов "Донбасс Арены" - буквы FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk). Оранжево-черную инсталяцию, которая была установлена в 2012 году в парке возле стадиона, вывезли в неизвестном направлении.

"Утром пришла в парк и сразу увидела - исчезли буквы "Шахтера" ! Подошла поближе и увидела, что они просто выкорчеваны из площадки, на которой стояли. Они были такими родными, напоминавшими 2012-й, счастливый год", - написала у себя в Facebook одна из жительниц Донецка, приложив соответствующие фотографии.

Как было раньше

Facebook Виталины Ершовой

Ранее сообщалось, что террористы "ДНР" превратили стадион "Донбасс Арена" в выставочный центр и обыкновенный рынок. В частности, 20 апреля, на объекте донецкого "Шахтера" состоялась "выставка достижений науки и промышленности в области охраны труда".