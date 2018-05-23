Террористы атакуют Киев: эксперт раскрыл планы Кремля по финалу Лиги чемпионов

Информацию о том, что террористы ИГИЛ планируют устроить теракты в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов, скорее всего, распространили российские спецслужбы.

Такое заявление с интервью "Апострофу" сделал военный обозреватель Юрий Карин, отметив, что "инициатора этого информационного вброса, как и многих прочих, легко идентифицировать по топорности исполнения".

"Это сопредельное государство, осуществляющее вооруженную агрессию против нашей страны и ведущее гибридную войну с остальным миром. Еще одна немаловажная деталь, на которой постоянно прокалывается кремлевская пропаганда: своего конечного потребителя она видит темным и малограмотным существом, слепо верящим в любой бред, доносящийся из телевизора", - сказал Карин.

Он добавил, что аудитория российской пропаганды – те из жителей России, которые не могут поверить в то, что в Украине, которая якобы находится в упадке, возможно проведение такого крупного события как финал Лиги чемпионов.

"Эта аудитория понятна – российский ватник, живущий без газо- и водопровода, но слепо верящий в выстроенную российскими средствами пропаганды картину разрушенной до фундамента Украины. Страны, в которой априори невозможно проведение на высоком уровне самого главного матча самого рейтингового европейского футбольного клубного турнира. А прибывшее в столицу "бандеровской хунты" большое количество болельщиков и высоких гостей просто порвет ватные стереотипы. Ну и накануне ставшего токсичным из-за его места проведения ЧМ-2018 по футболу как обойтись без фээсбэшного ИГИЛ? Тем более в РФ, где власти привыкли забивать головы населения информационными и реальными взрывами в стиле Каширского шоссе", - рассказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что террористы ИГИЛ готовят резню в Киеве на финале Лиги чемпионов. Уже были опубликованы соответствующие плакаты с призывами к "единомышленникам" в Европе.