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22 марта • обновлено в 23:47
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Темнокожий футболист "Карпат" Матар Дийе: "Спасибо, Боже, что я не м*скаль"

4.8т
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Сенегальский игрок "Карпат" Матар Дийе произвел настоящий фурор в своем Instagram, опубликовав результаты работы программы Gradient, которое якобы определяет национальность человека по лицу.

Мобильное приложение определило, что 22-летний темнокожий футболист львовского клуба на 61 процент является украинцем, на 35% южноафриканцем, на 3% норвежцем и на 1% шведом.

"Спасибо тебе, Боже, что я не м*скаль", - подписал фото Дийе, собрав множество восторженных комментариев от подписчиков.

Матар Дийе

Матар Дийе

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук после победы над Португалией в отборе Евро-2020 посмеялся над сборной России, чем вызвал гнев фанатов в РФ.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
Тег
ФК Карпаты
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Комментарии
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Червоний Данило
Червоний Данило
быть русским не безопасно. https://www.facebook.com/sbu.ukrs/videos/679303886174988/
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Нормальные люди гордятся тем кто они есть, а ни тем кем они не являются. Страна победившего рагульяяя.
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Червоний Данило
Червоний Данило
быть русским, всегда было унизительно, а сейчас так особенно, к тому же не безопасно!
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