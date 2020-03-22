Сенегальский игрок "Карпат" Матар Дийе произвел настоящий фурор в своем Instagram, опубликовав результаты работы программы Gradient, которое якобы определяет национальность человека по лицу.

Мобильное приложение определило, что 22-летний темнокожий футболист львовского клуба на 61 процент является украинцем, на 35% южноафриканцем, на 3% норвежцем и на 1% шведом.

"Спасибо тебе, Боже, что я не м*скаль", - подписал фото Дийе, собрав множество восторженных комментариев от подписчиков.

Матар Дийе

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