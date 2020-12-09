Темнокожий экс-игрок "Ливерпуля" вступился за судью, из-за которого остановили матч ЛЧ

Темнокожий экс-футболист "Ливерпуля" Джон Барнс заступился за румына Себястьяна Колцеску, который работал четвертым арбитром на остановленном матче Лиги чемпионов ПСЖ – "Истанбул Башакшехир".

На свой странице в Twitter англичанин ямайского происхождения написал, что нельзя обвинять судью в расизме по отношению к помощнику главного тренера турецкого клуба Пьеру Вебо, поскольку он является единственным темнокожим представителем в его штабе. По словам экс-футболиста, Колцеску не мог по-другому объяснить главному арбитру Овидиу Хацегану, кого ему следует удалить.

"Взгляните на тренерский штаб "Истанбула" (один темнокожий человек из восьми – Ред.). Одного из помощников нужно удалить, и четвертый арбитр должен объяснить главному, кого из них. Скажите мне кто-нибудь, как еще судья должен описать этого человека, кроме как "черный", если он не знает их имен, а номеров на одежде у них нет?" – задал Барнс вопрос пользователям социальной сети.

В следующих своих сообщениях он также подчеркнул, что судья использовал румынское слово "Negru", которое в переводе означает "черный" и не является оскорбительным.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие именно слова Колцеску привели к остановке матча ЛЧ между ПСЖ и "Истанбул Башакшехиром".