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Чемпионат мира 2018
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"Темнокожие и араб": скандальный российский писатель сделал мерзкое заявление о лидерах ЧМ-2018

2.5тЧитать новость на украинском

Скандальный российский писатель Эдуард Лимонов заявил, что в полуфинальном матче ЧМ-2018 между Францией и Бельгией (1:0) победила Африка.

Расистским высказыванием председатель политической партии "Другая Россия" отличился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Вот, Франция, победив команду Бельгии, вышла в финал. По сути победила Африка, потому что во французской команде было пять, что ли, темнокожих, а в бельгийской - двое плюс араб", - написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Франция минимально переиграла Бельгию благодаря голу защитника Умтити на 51-й минуте матча.

Напомним, в 1/4 финала Бельгия разобралась с Бразилией, а Франция легко обыграла Уругвай. Второй финалист определится в среду, 11 июля, в паре Хорватия - Англия.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
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