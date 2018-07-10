"Темнокожие и араб": скандальный российский писатель сделал мерзкое заявление о лидерах ЧМ-2018

Скандальный российский писатель Эдуард Лимонов заявил, что в полуфинальном матче ЧМ-2018 между Францией и Бельгией (1:0) победила Африка.

Расистским высказыванием председатель политической партии "Другая Россия" отличился на своей странице в социальной сети Twitter.

"Вот, Франция, победив команду Бельгии, вышла в финал. По сути победила Африка, потому что во французской команде было пять, что ли, темнокожих, а в бельгийской - двое плюс араб", - написал он.

Вот, Франция, победив команду Бельгии, вышла в финал. По сути победила Африка, потому что во французской команде было пять, что ли темнокожих, а в бельгийской двое плюс араб. — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 10 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция минимально переиграла Бельгию благодаря голу защитника Умтити на 51-й минуте матча.

Напомним, в 1/4 финала Бельгия разобралась с Бразилией, а Франция легко обыграла Уругвай. Второй финалист определится в среду, 11 июля, в паре Хорватия - Англия.