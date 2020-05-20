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20 мая • обновлено в 12:41
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Телеведущая Мария Орзул оказалась под капельницей после свидания с капитаном сборной России Артемом Дзюбой

3.5т
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Телеведущая Мария Орзул призналась, что лежала под капельницей в результате травли, которая обрушилась на нее после свидания с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

Весной 2015 года накануне вылета на важный отборочный матч чемпионата Европы-2016 против Черногории женатый Дзюба вышел из отеля, где базировалась национальная команда, и сел в машину к Орзул, у которой в то время был муж. Журналисты сняли видео, на котором футболист и телеведущая страстно целуются в автомобиле.

Мария Орзул

Мария Орзул

Москва 24

"На меня обрушилась вся пресса. Мне звонили от Гордона, Малахова, звали туда, но я никогда не позволила бы себе это сделать. Хотя я могла бы прийти и сказать, что было на самом деле. На меня из-за поцелуя из трех секунд такую травлю устроили. Я очень мягкая и ранимая. Я лежала под капельницей. Там столько вранья вылилось. Это был ад. Я приняла для себя решение, что эта ситуация была и ладно. После этой истории у меня долго не было отношений. Я боялась, что это может вылиться на моего любимого человека", – цитирует слова телеведущей издание Спорт-Экспресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос про секс в эфире с ведущей Марией Орзул.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Артем Дзюба
Тег
сборная России по футболу
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