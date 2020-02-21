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21 февраля • обновлено в 14:50
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Техника на уровне: новичок "Барселоны" оконфузился во время презентации

1.5т
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Новичок "Барселоны" датчанин Мартин Брейтуэйт, который пришел в команду из-за долгосрочных травм ключевых игроков, неудачно проявил себя во время презентации в новой команде.

28-летний футболист попытался исполнить финт под названием "радуга", но дважды потерпел неудачу, чем вызвал смех в сети. "Когда в резюме вы пишете, что свободно владеете французским, и вам приходится демонстрировать свои навыки уже в первый день работы", – подписали видео на Twitter-канале FourFourTwo.

Мартин Брейтуэйт

Мартин Брейтуэйт

Напомним, что вследствие травм нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле "Барселона" обратилась в Федерацию футбола Испании, попросив разрешение на покупку замены игрокам вне трансферного окна. Получив одобрение, каталонский клуб подписал лучшего бомбардира "Леганеса" за сумму отступных в размере 18 миллионов евро, чем вызвал огромное недовольство у руководителей команды, которая ведет борьбу за выживание в Ла Лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго по силе испанского дивизиона игрок "Фуенлабрады" Кристобаль Маркес был дважды удален с поля за 2 минуты.

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Темы
Трансферы Чемпионат Испании
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона Леганес
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