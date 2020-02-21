Техника на уровне: новичок "Барселоны" оконфузился во время презентации

Новичок "Барселоны" датчанин Мартин Брейтуэйт, который пришел в команду из-за долгосрочных травм ключевых игроков, неудачно проявил себя во время презентации в новой команде.

28-летний футболист попытался исполнить финт под названием "радуга", но дважды потерпел неудачу, чем вызвал смех в сети. "Когда в резюме вы пишете, что свободно владеете французским, и вам приходится демонстрировать свои навыки уже в первый день работы", – подписали видео на Twitter-канале FourFourTwo.

Мартин Брейтуэйт

When you put “fluent in French” on your CV and then you have to do it on your first day pic.twitter.com/XMhFT08df6 — FourFourTwo (@FourFourTwo) February 21, 2020

Напомним, что вследствие травм нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле "Барселона" обратилась в Федерацию футбола Испании, попросив разрешение на покупку замены игрокам вне трансферного окна. Получив одобрение, каталонский клуб подписал лучшего бомбардира "Леганеса" за сумму отступных в размере 18 миллионов евро, чем вызвал огромное недовольство у руководителей команды, которая ведет борьбу за выживание в Ла Лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче второго по силе испанского дивизиона игрок "Фуенлабрады" Кристобаль Маркес был дважды удален с поля за 2 минуты.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!