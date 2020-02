Техника на уровне: новичок "Барселоны" оконфузился во время презентации

Новичок "Барселоны" датчанин Мартин Брейтуэйт, который пришел в команду из-за долгосрочных травм ключевых игроков, неудачно проявил себя во время презентации в новой команде.

28-летний футболист попытался исполнить финт под названием "радуга", но дважды потерпел неудачу, чем вызвал смех в сети. "Когда в резюме вы пишете, что свободно владеете французским, и вам приходится демонстрировать свои навыки уже в первый день работы", – подписали видео на Twitter-канале FourFourTwo.

When you put “fluent in French” on your CV and then you have to do it on your first day pic.twitter.com/XMhFT08df6