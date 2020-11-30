Техническое поражение для Украины в Лиге наций: обзор спортивных СМИ

Неделя, унесшая в мир иной Диего Марадону, выдалась особенно безрадостной для украинского футбола. В нашем пассиве – три крупных поражения: два у полпредов в Лиге чемпионов и самое досадное – "кабинетное" – по итогам несыгранного матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Виктор ЖУРАВЛЕВ, "ПРЕССИНГ"

2020-11-30 16:05

ЛУЧЕСКУ И ПЕРЕСТРОЙКА НА МАРШЕ

Лишь луганская "Заря" слегка подсластила пилюлю, победив в выездном поединке Лиги Европы греческий АЕК со счетом 3:0.

"АЕК зробив українцям чимало хороших подарунків, – предложила свой взгляд на эту победу Ирина Козюпа (Ua.tribuna.com, 27.11.20). – Тренер випустив воротаря, який вже 100 років не грав офіційних матчів, Євген Шахов підтримав флеш-моб українських легіонерів іноземних команд і вже на старті другого тайму забезпечив "Зорі" чисельну більшість. А тоді луганці якось невимушено і легко тричі забили супернику на їхньому полі. Громов скористався помилкою воротаря АЕКа, Кабаєв забив красивим дальнім ударом, а Юрченко реалізував пенальті. Наче і не було трьох поразок у перших трьох турах, 9 пропущених м’ячів і безнадії".

Пока подопечные Виктора Скрипника остаются на последнем месте в группе, замахнуться на выход в плей-офф им поможет разве что чудо. Но, как говорится, на безрыбье и рак – рыба: "Заря" пополнила еврокубковую копилку Украины и приподняла себе настроение на финишном отрезке осенне-зимней части сезона.

"Это хорошая таблетка для нас в позитивном смысле этого слова. Может быть, эта победа в будущем сыграет для нас хорошую роль", – загадал наставник луганчан на послематчевой пресс-конференции в Афинах (Footboom.com, 26.11.20).

Очевидно, большинство тех, кому интересен футбол, не ожидали от "Зари" такой прыти после трех поражений в розыгрыше турнира. Куда больше надежд было связано, например, с повторным свиданием киевского "Динамо" и "Барселоны" в Лиге чемпионов. Бело-синие достойно смотрелись в гостях на "Камп Ноу", уступив минимально и сорвав отличную прессу. И пусть три недели спустя кадровая ситуация в команде, на фоне травм и коронавирусной инфекции, не стала кардинально лучше, но ведь и "Барса" прислала в Киев, мягко говоря, не самый основной состав. Так что от игры на "Олимпийском" ожидалось нечто более радужное, чем итоговое поражение – 0:4. Особенно – после нулевого первого тайма, в котором хозяева даже имели преимущество по реальным моментам для взятия ворот.

"Теперь нам остается биться за европейскую весну, за выход в плей-офф Лиги Европы, – цитирует послематчевое выступление Мирчи Луческу динамовский сайт Шурика (Dynamo.kiev.ua, 25.11.20). – И, конечно, настраиваться на оставшиеся в этом году матчи чемпионата Украины... При таком итоговом результате нельзя говорить о каких-то моментах, но если бы при счете 0:1 был назначен пенальти в ворота "Барселоны", или если бы мы реализовали одну из своих контратак при счете 0:0, то ситуация была бы совсем иной".

Многие обозреватели отдали должное каталонской молодежи, подтвердившей уровень амбиций клуба и оправдавшей суммарную стоимость, которая, по словам Луческу, приближается к 400 миллионам евро.

"Резервисты "Барсы" очень хороши, – отмечает Андрей Шахов в материале для Fraza.com (25.11.20). – Индивидуально, да и в классе футболисты "Барселоны" сильнее динамовцев, игравших тоже далеко не в оптимальном составе".

"Эти все ребята, якобы из второго состава "Барсы" – никакие не дублеры, – вторит ему Артем Жолковский (Dynamo.kiev.ua, 25.11.20). – Это люди, которые начинают футбольную карьеру, которые понимают свою перспективу, оценивают то, насколько на этом рабочем месте они будут прогрессировать и, как долго могут здесь находиться. Это – молодые звезды. Поэтому говорить о поражении "Динамо" какому-то резерву, на мой взгляд, не совсем корректно".

"На фоне киевского варианта состава "Барсы" очень ясно проявляется наше глобальное отставание в индивидуальном мастерстве футболистов, – обращает внимание Игорь Линник в посте на своей страничке в Фейсбуке. – Компенсировать столь значительное техническое отставание можно лишь за счет функциональных качеств – скорости и выносливости. Но и для этого в команду необходимо подбирать соответствующим образом предрасположенные организмы и дальше заниматься их, пардон, дрессурой" (Facebook.com, 25.11.20).

Увы, тренерскому штабу "Динамо" пока – не до стратегических проблем. Луческу и его ассистенты на данный момент решают тактические турнирные задачи сезона, дебютного для румынского специалиста в Киеве. Лидерство в национальном первенстве, участие в Лиге чемпионов и борьба за продолжение еврокубковой борьбы весной – эти достижения еще не так давно выглядели запредельными для коллектива, переживавшего явный "кризис жанра". Тем не менее, при Луческу эти этапы были сведены в статус задачи-минимум, а у футболистов и болельщиков разгораются все новые и новые аппетиты, вопреки эпидемии травм и пандемии коронавируса.

"Я прекрасно понимаю и принимаю все те обстоятельства, что в этот вторничный вечер играли против "Динамо", – анализирует матч с "Барселоной" А.Шахов. – Прежде всего, эпидемия, из-за которой тренеры не имеют возможности проводить ротацию состава, не имеют выбора и из-за короткой скамейки в таких реалиях им трудно усилить игру по ходу матча. Более того, те игроки, на которых свалилась колоссальная нагрузка (Забарный, Кендзёра), уже устали от интенсивного графика игр. А те, кто переболел ковидом, не могут набрать форму, и пример лидеров "Шахтера" показывает, что после болезни игроку нужно немало времени, чтобы вернуть прежние кондиции" (Fraza.com, 25.11.20).

14 футболистов – именно столько игроков недосчиталось "Динамо" в преддверии встречи с "Барселоной". По словам Луческу, тренерскому штабу приходится постоянно корректировать тренировочный процесс, чтобы хотя бы восстанавливать футболистов к играм, которых к тому же в результате попадания клуба в Лигу чемпионов и смещения еврокубкового календаря в сезоне 2020/2021 стало банально больше.

"Футбольный спектакль откровенно не задался. И виной этому катастрофическая усталость, физическая и психологическая, той обоймы футболистов "Динамо", которая в последние недели не так готовилась к ответственной игре, как делала все, чтобы остаться в неприкасаемых отношениях с вирусом", – делает вывод Sportarena.com (25.11.20).

"Динамо" было сложно после эпидемии коронавируса, которая до сих пор еще не закончилась, два тайма на равных бороться с "Барселоной". Пускай даже с такой "Барселоной". Стоило каталонцам прибавить в скорости, как оборона киевлян рассыпалась", – предлагает свое резюме Олег Барков (Ua.tribuna.com, 25.11.20).

Объективная реальность, в которой доводится работать Луческу, в очередной раз подтвердила наличие в динамовском клубе талантливой молодежи. Под руководством опытного и харизматичного наставника вчерашние дублеры набираются опыта, матереют, все увереннее чувствуют себя в схватках с именитыми соперниками. Однако пока все же не могут противостоять на равных представителям ведущих лиг.

"Главная задача Луческу в "Динамо" – сделать так, чтобы те молодые, которые сейчас есть в составе, не потеряли свой шанс выйти на новый уровень. Это намного важнее, чем сиюминутные очки с барселонами и ювентусами", – считает Дмитрий Литвинов (Ua.tribuna.com, 25.11.20).

Хотя, и это отмечается в большинстве отчетов, динамовскому коллективу не помешает усиление уже в ближайший трансферный период. Зимой многое будет зависеть от того, насколько слаженными будут действия тренера и руководства клуба на рынке футбольной силы.

"Игра явственно показала, что кадровый потенциал киевского клуба оставляет желать не просто лучшего, а много лучшего. Тут не только Луческу, тут и любой из триумвирата Моуриньо – Гвардьола – Клопп (вставляйте любую угодную вам фамилию) не справился бы", – констатирует Глеб Скрипченко (еженедельник "Футбол", 26.11.20).

"0:4 от "Барселоны" – не катастрофа, за которую нужно ругать Луческу. Это данность, объективная реальность, которая подтверждается разницей в уровне двух команд, – соглашается с предыдущим автором Xsport.ua (25.11.20). – К сожалению, в нынешних условиях "Динамо", которое и так играло далеко не основным составом, не может навязать "Барселоне" реальную конкуренцию... У киевлян просто нет необходимого ресурса для того, чтобы решать свои задачи в тех матчах, которые идут не по их сценарию".

Однако, даже будучи ограничен в ресурсах, Луческу продолжает затеянную им "перестройку на марше", добиваясь результатов и совершенствуя игру команды. Свидетельством тому – очередная победа в национальном первенстве, над крепкой нынче "Ворсклой", идущей в призовой тройке и отобравшей ранее очки у главного конкурента киевлян – "Шахтера". Теперь на повестке дня у "Динамо" – визит в Турин, где, очевидно, подопечные Луческу постараются "зацепиться" за очки во встрече с уже пробившимся в плей-офф Лиги чемпионов "Ювентусом". А затем – решающая дуэль группового этапа, с "Ференцварошем".

"Хочется увидеть внятный последний "лобовой" матч с "Ференцварошем", к которому ожидается бОльшая кадровая вариативность и в котором тренерский штаб будет собирать стартовый состав, исходя из оптимальных кондиций и тактических задач. А не проверять практикой жизнеспособность очередного эксперимента", – делится ожиданиями Павел Булах (Footboom.com, 24.11.20).

"Не время посыпать голову пеплом и кричать, что всё пропало. Ничего не пропало! – резюмирует А.Шахов (Fraza.com, 25.11.20). – Я продолжаю писать, что игроки в "Динамо" хорошие, тренер опытный, и если киевляне к концу года сохранят лидерство в очках перед "Шахтером" и займут третье место в группе, а обе эти задачи очень даже выполнимы, команде за первую часть сезона можно ставить твердую пятерку!".

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЗИЦИЯ "ШАХТЕРА"

Словом, отечественная пресса не стала поддавать обструкции "Динамо", для которого бесспорным смягчающим обстоятельством стала первая игра против "Барселоны". В свою очередь, донецкий "Шахтер", получивший те же 0:4 во встрече с "Боруссией", критиковали куда яростнее. Сложив два поражения от клуба, изначально считавшегося основным конкурентом горняков в борьбе за еврокубковую весну, имеем 0:10 – подобного фиаско не терпел на международной арене ни один из украинских коллективов.

"Команда совершенно не показала характера. Я не увидел у игроков желания грызть землю, драться за имя и логотип клуба, – прокомментировал разгром эксперт Александр Сопко в беседе с корреспондентом портала Footboom.com (25.11.20). – Возможно, стоит задать вопросы и тренерскому штабу, в процессе работы с командой определенные тенденции современного футбола, похоже, были упущены. И киевский, и этот матч с "Боруссией" отчетливо показали – одной техники и контроля мяча сегодня явно недостаточно, чтобы на равных сражаться с коллективами, которые исповедуют жесткий, атлетичный футбол, умеют навязать борьбу... Увы, но то, что сегодня демонстрирует "Шахтер", можно назвать не иначе, как миссионерский футбол для ветеранов".

"Позорный результат сопровождается безнадежной игрой... Никогда еще в своей истории "Шахтер" не проигрывал двухматчевую дуэль одной команде с двузначным счетом. 0:10. Перед нами – дно, которого достигали лишь считанные клубы в истории Лиги чемпионов", – выносит приговор Вадим Самойлов, автор сайта Terrikon.com (27.11.20).

Если уж откровенно про-шахтеровские эксперты и ресурсы так оценивают игру команды, можно представить, какие настроения в целом царят в прессе в отношении нынешнего состояния оранжево-черных и, в частности, продуктивности работы главного тренера Луиша Каштру.

Сложилось впечатление, что ни португальский наставник, ни его подопечные не сделали абсолютно никаких выводов после киевского поражения. "Шахтер" снова был не в состоянии помешать Гладбаху сыграть в свой футбол, горняки не продемонстрировали ни позиционной атаки, ни прессинга, а вот прессинг "Боруссии" стал для них неразрешимой задачей. Больше контролируя мяч, чемпион Украины откровенно не знал, что с ним делать вблизи чужих ворот.

"Иногда бывает, что вам снится один и тот же сон. Зачастую он страшный, неприятный, мерзкий. Сегодняшний матч в Гладбахе – это такой сон, который мы уже видели. С дикими фейлами защитников, ляпом Пятова, с очередным пропущенным голом с углового и абсолютно импотентной игрой в атаке. Свой первый удар в створ ворот немцев "Шахтер" нанес на 82-й минуте, когда все вопросы уже были сняты", – констатирует Олег Барков (Ua.tribuna.com, 25.11.20).

"Марко Розе вчергове розклав на молекули систему Каштру, – дополняет анализ своими наблюдениями Тарас Котив (Football24.ua, 26.11.20). – Кволу під захмарним для неї фізичним тиском. Без простору, часу подумати. З вільними зонами, які стрімко ставали міражем – виникали на кілька секунд і миттєво зникали. Із силовими прийомами на межі фолу, регбі та хокею.

Хочете попресингувати високо, будь ласка – нам тільки легше буде вас розривати у кілька пасів. Піднімаєте оборону при атаках – готуйтеся отримувати за спини. Кожна помилка в передачі ставала потенційною бомбою. "Шахтар" знову виглядав розгубленим. І не тому, що рівень гравців якось особливо відрізняється. А через те, що тренерський штаб чи то не встиг, чи то взагалі не може розробити хоча б мінімальну стратегію захисту від такого атлетичного і швидкого футболу".

"Главное, что сразу бросается в глаза – отсутствие плана, – делится соображениями В.Самойлов (Terrikon.com, 27.11.20). – В обоих матчах с "Боруссией" "Шахтер" проваливался с самого старта, причем было видно, что футболисты просто не знают, что им делать. В первом случае это как-то объяснялось зверским прессингом гладбахцев (хотя было же ясно, что именно так соперник и станет действовать!). Во втором матче даже этого со стороны немцев не наблюдалось, но горняки вновь играли так, как будто увидели друг друга за пять минут до поединка".

В нескольких источниках игру "Шахтера" назвали серой, под стать выездной форме клуба. Глядя на то, как действует команда, и учитывая, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов ей придется провести против "Интера" и "Реала", шансы горняков выйти из группы даже в плей-офф Лиги Европы многие обозреватели снижают до почти нулевых. Попутно отмечая безрадостные тенденции стратегического свойства.

"Сегодняшний "Шахтер" такой же, как и "Шахтер" в 2018-м, 2017-м, 2015-м и т.д. Это команда, которая умеет доминировать исключительно в матчах своего внутреннего чемпионата. По меркам УПЛ – это акула. Акула, которая умеет реализовывать преимущества своего стиля только в своем небольшом аквариуме. Но как только ее запускают в аквариум размеров побольше, она теряется и не знает, как ей действовать. Иногда, чисто на хищных инстинктах получается "сжирать" кого-то на своем пути, но в целом – совершенно очевидно, что акула плывет в никуда, и за счет чего ей доминировать над другой рыбой – тоже не знает", – иронизирует Евгений Кузьменко (Football.ua, 27.11.20).

За полтора года работы Луиша Каштру "Шахтер" практически не изменился, считает автор, это по-прежнему все та же команда, которая была и при Паулу Фонсеке. Никаких глобальных улучшений нет. Попыток играть в современный футбол нет. Вариативности и опциональности зачастую нет ни в оборонительной фазе, ни в атакующей. Коллектив действует исключительно по отработанным, известным нам и до того, лекалам.

"Молодь "Шахтаря" при Каштру не просто не особливо прогресує, але інколи взагалі відступає назад, – высказывает претензии Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 26.11.20). – Ніякої видумки і фантазії, просто одна суцільна сіра маса, котра змусила забути про справді яскравий "Шахтар"".

Одна из несомненных, по мнению аналитиков, негативных черт нынешнего "Шахтера" – отсутствие характера, безволие и апатия, пронизывающие действия игроков в ситуациях, когда матч складывается не по их сценарию.

"Отсутствие желания бороться – худшее, что может произойти с командой, – резюмирует В.Самойлов (Terrikon.com, 27.11.20). – Трудно сказать, на каком этапе развития проекта случилось такое. Но это – горькая правда, с которой нам приходится иметь дело сейчас. И это очень серьезно. Если уж дошло до того, что команда не хочет играть – значит, команду нужно строить заново. Не обязательно из новых людей – но на совершенно новых принципах".

Снова явственно очерчивается перспектива скорого расставания клуба с португальским специалистом. Уже ясно, что истекающий летом контракт вряд ли будет продлен. Но многие задаются вопросом – не уйдет ли Каштру еще зимой? Ведь команда не только проваливается в Лиге чемпионов, ее лихорадит и в национальном первенстве. Скажем, пока лидер чемпионской гонки, "Динамо", уверенно и внешне непринужденно разобралось с "Ворсклой", горняки лишь на последних минутах вырвали победу у "Днепра", барахтающегося в нижней части таблицы.

"Схоже, більше половини гравців стартового складу вже неспроможні досягати результату навіть на рівні групового етапу, – углубляется в проблему Т.Котив (Football24.ua, 26.11.20). – Ціла епоха ризикує залишитися у минулому. "Шахтар" відверто похитнувся. З такою грою і "Олександрія" з "Десною" відбирають очки, а що казати про цих атлетів з Бундесліги, які на другому поверсі і стрибати не мусять – і так вищі за більшість суперників на голову. Можна двічі поспіль розгромно програти. Але неможливо прийняти такі поразки, коли жодних змін не стається. Керівництво "Шахтаря" чекає дуже багато роботи влітку, якщо не під час зимової перерви".

Очевидно, трудности "Шахтера" связаны не только с внутренней "кухней" – тренерскими просчетами, упущенным моментом для безболезненной смены поколений, необъяснимой пассивностью на трансферном рынке и прочими управленческими недоработками. Похоже, горнякам самое время поблагодарить услужливых чиновников из федерации, излишне лояльных судей, "одноклассников" из "Мариуполя" и всех-всех, кто на протяжении последних лет оберегает донецкий клуб от реальной конкуренции на внутренней арене, выстилая ему ковровую дорожку к "золоту" – в том числе и через грубые нарушения регламентных документов и дисциплинарных норм. Как видим, подобные вещи не проходят бесследно, отражаясь на реноме клуба и всего отечественного футбола.

"Звісно, тут ми бачимо класичну ситуацію, коли легше змінити тренера, аніж половину складу. Можна припустити, що якщо Луїш Каштру не виведе "Шахтар" бодай у Лігу Європи з цієї групи Ліги чемпіонів, то коуч піде на вихід. Чисто теоретично, португальця може врятувати вихід на перше місце в УПЛ, але гірники зараз у такому стані, що швидше відстануть від "Динамо" ще більше, аніж обійдуть київський клуб. Зараз очевидно, що грошей за тих самих Марлоса, Тайсона Мораеса та Дентінью клуб вже не отримає, тож ціле покоління бразильців нічого не принесе в казну, а це вкрай болюча ситуація для клубу, котрий звик продавати талантів за 30-60 млн євро. Так чи інакше, у помаранчево-чорного клубу назріла потреба серйозного перезавантаження", – подытоживает И.Цвик (Sportanalytic.com, 22.11.20).

СЫГРАЛИ С ВИРУСОМ В РУЛЕТКУ

Но самым болезненным поражением Украины на отчетной неделе оказался конфуз на футбольно-дипломатическом фронте: Апелляционный орган УЕФА присудил нашей сборной техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций, что автоматически выдворило сине-желтых из элитного дивизиона состязаний и перечеркнуло работу команды Андрея Шевченко в розыгрыше. Из-за кабинетных "0:3" украинцы оказались в таблице ниже швейцарцев, не одержавших на поле ни одной победы.

"В связи с тем, что вся делегация сборной Украинской ассоциации футбола была помещена в обязательный карантин по решению компетентных органов здравоохранения в Люцерне (Швейцария) после того, как члены ее делегации получили положительные результаты теста на CoViD-19, Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2020/2021 между сборными Швейцарии и Украины, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, не состоялся, – цитирует официальное решение УЕФА динамовский сайт Шурика. – ...Председатель Апелляционного органа УЕФА сегодня принял следующее решение: ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциацию футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3)..." (Dynamo.kiev.ua, 25.11.20).

Накануне, напомним, чиновники УАФ, лояльные федерации СМИ и ангажированные юристы бодро тиражировали мысли о прочности украинских позиций в этом разбирательстве. Параллельно муссировалась версия с некой "теорией заговора": мол, швейцарцы, не веря в успех встречи с Украиной, пустили в дело админресурс, а уж победа в бюрократических "играх" им обеспечена, поскольку именно в Швейцарии расположена штаб-квартира УЕФА.

"Картина не фантастична, якщо зміститися від Люцерна на дві тисячі кілометрів на схід. От тільки мова не про Україну, а про Швейцарію. Це в нас всупереч здоровому глузду можна випросити дозвіл у влади на міжнародні матчі з глядачами, коли країна б'є коронавірусні антирекорди. Швейцарія живе за абсолютно іншими порядками, де не зустрінеш на кожному повороті "рішалово"", – призывал трезво взглянуть на вещи Роман Саврий (Football24.ua, 24.11.20).

Из 14 заседателей Апелляционного органа УЕФА, принявшего решение о "технаре" Украине, Швейцарию представляют всего двое. Тем не менее, и сам вердикт, и Европейский футбольный союз в целом оказались под шквалом уничижительной критики – как со стороны украинских СМИ, так и в речах многих примечательных футбольных персон нашей страны, включая официальных чиновников ФФУ/УАФ.

"Ничем другим, кроме как издевательством над нами, данный факт не назовешь, – озвучил свое мнение всезнающий глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич. – ...Видимо, в данном случае уместно сказать: кто имеет больше прав, тот и прав... Не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок – пренебрежение. Как и к нашей стране в целом" (Ua-football.com, 25.11.20).

Настаивая на том, что решение УЕФА нужно оспаривать в Арбитражном спортивном суде Лозанны, Маркевич завершает свой спич следующим умозаключением: "Надеюсь, в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА" (Ua-football.com, 25.11.20).

В унисон с Маркевичем выступает и Игорь Беланов.

"Это абсурд! Так УЕФА далеко может зайти. Такими решениями они сами себя загоняют в угол! – цитирует Беланова Footboom.com (26.11.20). – ...Если УЕФА все равно, каким будет уровень такого матча, то может нам стоило организовать сборную из врачей и отправить ее в Швейцарию? Раз уж швейцарские врачи имеют такое влияние в европейском футболе, то пусть бы и наши доктора сыграли за сборную своей страны... Кто в Европе управляет футболом – УЕФА или, скажем, доктора, не имеющие отношения к футболу?".

А генеральный секретарь ФФУ/УАФ Юрий Записоцкий в воскресном эфире "Великого футбола", предваряя обращение в Лозанну, спрогнозировал, что борьба за справедливость будет сложной – по причине того, что суд... территориально расположен в Швейцарии.

Складывается неоднозначная ситуация. Люди, формально руководящие организацией, подведомственной УЕФА (и, следовательно, априори подчиняющиеся законам, по которым Европейский футбольный союз функционирует), вопреки всем представлениям о корпоративной этике, поносят этот самый УЕФА, а вместе с ним и лозаннский CAS, по сути, обвиняя обе организации в предвзятости и ангажированности.

Вопрос даже не в том, что, не дожидаясь полного текста вердикта апелляционной инстанции, наши ответственные лица абсолютно безответственно сеют конфронтацию, формируют "образ врага", сжигают за собой жизненно важные мосты. А в том, например, возможна ли такая постановка проблемы в цивилизованных футбольных державах, на которые кивают эти горе-управленцы?