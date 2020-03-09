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9 марта • обновлено в 16:41
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Тарасу Степаненко нужна операция после травмы мениска

1.5т
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Один из лидеров донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко испытывает проблемы с мениском, которые можно решить только путем хирургического вмешательства.

Как сообщает издание Zbirna, “горняки" еще не определились со сроками проведения операции. Несмотря на ее необходимость, Степаненко способен, превозмогая боль, принять участие в нескольких матчах команды, но восстановление после хирургического вмешательства может занять около месяца.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

Отметим, что полузащитник пропустил выездной поединок "Шахтера" в украинской Премьер-лиге против "Колоса" и не будет доступен на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который состоится 12 марта. Он также может пропустить товарищеские встречи сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко огласил состав на мартовский сбор, исключив из состава нескольких лидеров "Динамо".

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Персона
Тарас Степаненко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Шахтер получил травму
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