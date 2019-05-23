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"Танцы Maruv": Бойко устроил "расправу" над футболистом "Шахтера"

3.2тЧитать материал на украинском

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко отметился оригинальным поступком в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу против "Шахтера".

Вратарь киевлян символично отшлепал 19-летнего полузащитника дончан Тете после того, как в концовке встречи бразилец не попал с трех метров по пустым воротам.

На видео момент на 1:55

У болельщиков этот эпизод вызвал бурный восторг. В интернете комментаторы сравнили это с откровенными танцами скандальной украинки MARUV, которая зачастую использует БДСМ-тематику в своих клипах и выступлениях.

"Танцы Maruv": Бойко устроил "расправу" над футболистом "Шахтера"

"Танцы Maruv": Бойко устроил "расправу" над футболистом "Шахтера"

Новости
Состоялась историческая церемония награждения "Шахтера" - чемпиона Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью. Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 1:1.

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Персоны
Денис БойкоТете
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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