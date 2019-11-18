Танк, Косово, "русский мир": репортаж с решающего матча Украины в Сербии

Когда календарь отбора Евро-2020 определил встречу Сербии и Украины в последнем туре группы, этот матч сразу получил громкий статус. Атмосфера белградской "Мараканы", интересный футбол Сербии, борьба за путевку на Евро-2020 и горячие сербские фанаты с "русским миром" в голове. Но в итоге все вышло наоборот – серость ноябрьского Белграда, пустой стадион, вялая Сербия и зияющая надпись "Газпром" на всю трибуну.

Лишь одинокий танк у стадиона "Райко Митич" как будто передавал "привет" от белградских фанатов и их настрой. Но самим сербским фанатам сборной пришлось пробираться на матч едва не втихаря и с другой стороны стадиона. Болельщикам на этом матче были не рады…

OBOZREVATEL делится впечатлениям от футбольного эффекта сербского мира и рассказывает, почему матч Сербия – Украина был выброшен из "большой семьи" футбола.

"Партнерство ради будущего"

Белград всегда славился одним из самых жарких и адских дерби в Европе – "Гробари" против "Звездарей", "Партизан" против "Црвены Звезды", когда-то дерби всех Балкан и образец футбольных войн. Даже обычные болельщики мечтали просто попасть на эти матчи, чтобы ощутить дух противостояния сторон, а фанатам – честь вступить в ряды ультрас и когда-нибудь сойтись в бою с соперником. К слову, стадионы "Црвены" и "Партизана", несмотря на все масштабы Белграда, находятся на расстоянии в пару-тройку кварталов друг от друга – эпицентр футбольной жизни и фанатских баталий устроен превосходно.

Стадион "Райко Митич"

Однако все это существует в параллельном мире от общего устройства, и официальная Сербия (футбольный союз и гос. органы), как показалась, готовы избегать этого как можно больше. Да, договориться с Украиной о взаимном "неприезде" гостевых официальных делегаций из-за напряженных отношений на почве отношений с Россией – это можно понять. Но в итоге Сербский футбольный союз вообще решил "стерилизовать" матч своей сборной против украинцев – у сербов не было даже своего фан-сектора, никаких баннеров и даже флагов своей страны (вообще), а интерес к матчу настолько приуменьшили, что на стадион воскресным днем (!) из 55 тыс., вмещающих трибуны, пришло только 4-5 тыс. зрителей.

Это было необычно и даже несколько не по себе – видеть полностью пустующую легендарную фанатскую трибуну "Делие" (серб. – "север"), дом местных ультрас на матче "Црвены" и сборной. Стадион был как "голый" без баннеров и сербских флагов. Единственный флаг хозяев, который демонстративно возвышался над стадионом - флаг Сербии среди официальных атрибутов матча в ряду с флагами участников игры и УЕФА. Здесь, кстати, вышло очень красиво – флаг Украины гордо реял над огромной надписью "Газпром". Тот самый "Газпром" из Санкт-Петербурга, который в данном случае является спонсором "Црвены Звезды".

Хотя сербские фанаты не были бы собой, не проникни на матч. Где-то в середине первого тайма группа ультрас из 25-30 человек очень тихо зашла на один из угловых секторов (стюарды дали слабину) и вывесила пару флагов. А там уже и "Косово – Сербия", и "Друзья" (как символ "совместного братства" сербов с народами Украины и России), и еще парочку сербско-российских речевок. И хотя у сербов на матч с Украиной была условная дисквалификация из-за прошлых беспорядков на трибунах, эти мелкие провокации на трибунах УЕФА уже на волнуют. Футбол же вне политики…

Танк у стадиона "Райко Митич", который в свое время под арену пригнали фанаты

Впрочем, чего здесь рассуждать – Сербия все больше входит в связь с Россией (в том числе, и по своей воле), что местные ультрас здесь полные "братушки" российских клубов. У футбольной Сербии еще из времен Югославии и СССР сложилось клубное братство "Црвена Звезда" - "Спартак" (Москва) и "Партизан" - ЦСКА (Москва). Ну а сейчас сербы во многом открыто поддерживают Россию, офис "Газпрома" с огромным названием высится над половиной города, а по всему Белграду весят баннера с переплетенными сербским и российским флагом на фоне надписи "Партнерство ради будущего". Хотя в то же время официальная Сербия стремится вступить в Евросоюз…

Может показаться, что в Сербии сделали все возможное, чтобы этот матч с сборной был как можно меньше интересен рядовому болельщику

Белград хоть и сохранил в отменном состоянии свой исторический центр и отдельные памятные места, но вне центра город ведет борьбу – социалистическое прошлое не отпускает городские кварталы, когда вокруг, как ни крути, идет евроинтеграция. Хотя сами сербы бросают много сил на обновление и застройку новыми зданиями околоцентральных районов (особенно по берегу реки Савы), но пока это выглядит весьма печально. Да и весь левый берег Савы пока явно застрял в конце 90-х, начале 2000-х.

Так и сам матч Сербии и Украины явно выпал из нынешней реальности и прошел особняком, как вырванные часы из текущего потока времени. Чистый стадион, запрет на флаги и баннера, отсутствие официального фан-сектора и мизерный общий интерес к матчу. Может показаться, что в Сербии сделали все возможное, чтобы этот матч с сборной был как можно меньше интересен рядовому болельщику. Иначе 5 тыс. болельщиков на центральной столичной арене на важном матче сборной воскресным днем – это очень странно.

Накануне матча Сербия - Украина у стадиона виделась только сербская символика, и ни в коем случае - украинская

Конечно, Украине это по-своему сыграло на руку, и в другом случае гола Беседина на последней минуте матча могло и не быть. Но он был, и украинцы добыли такую важную ничью, которую можно смело приравнять к победе. Теперь мы уже не просто на Евро-2020, но и в первой корзине при жеребьевке финальной стадии. Мы прошли это, и вышли победителями. Жаль только, что сербская "Маракана" почти не увидела этого триумфа. А нашей сборной было бы неплохо пройти проверку сербскими фанатами накануне поездки на Евро. Но что ж, в другой раз.

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