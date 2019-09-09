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9 сентября • обновлено в 23:28
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"Там в России..." Экс-игрок "Динамо" сделал признание

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Бывший футболист киевского "Динамо" Тарас Михалик, долгое время защищавший цвета московского "Локомотива", заявил, что многие россияне спрашивали у него о происходящем в Украине.

В частности, опытный защитник рассказал, что объяснял гражданам РФ о событиях на Майдане.

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Тарас Михалик

Тарас Михалик

ФК "Локомотив"

"Не хочу говорить разные вещи типа "спорт вне политики". Так должно быть, но так не бывает. Спорт все равно привязывают к политике. Когда-нибудь все расскажу. Там в России остались люди, которые задавали вопросы, что там у нас. Надо было рассказать всем, что на Майдане была такая ситуация, что накипело людям", – приводит слова Михалика "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный моряк Андрей Шевченко прибыл на обмен в форме киевского "Динамо".

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Персона
Тарас Михалик
Тег
ФК Динамо Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
То, что произошло на майдане, навсегда поставило точку на возможности такого когда-либо в России.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно накипело, 5 ярдов вбухал госдеп)))))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Захаров Дмитрий, Задолбал ты, патефон задроченный.
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