"Там творится безумие": футбольные фанатки отказались ехать на "бойню в Москву"

Болельщики французского клуба "Ницца" решили не брать с собой женщин в организованную поездку в Россию на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (15 февраля) в связи с угрозой безопасности, сообщает Life со ссылкой на местные СМИ.

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В столицу России направятся 147 болельщиков "Ниццы", причём условием для подачи документов был пол участника поездки. Представитель группировки Populaire Sud Гийом Баккьери рассказал, что причиной является обеспечение безопасности, и напомнил об убийстве французского болельщика в Белграде в 2009 году.

"Это может показаться шокирующим, но мы знаем, как устроен футбольный мир, и нам не хочется отправлять людей на бойню. Мы опасаемся агрессии и не хотим ответственности на своих плечах", - заявил ультрас.

"Это нормально, что они беспокоятся за безопасность. Там творится безумие. Я не поеду, меня пугает поездка в Россию", — сказала болельщица французской команды Клара.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитого российского футболиста могут выгнать из "Динамо" за снимок в Instagram.