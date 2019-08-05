"Там много Ракицких": Маркевич пристыдил украинских футболистов в России, напомнив о Донбассе

Легендарный футбольный тренер Мирон Маркевич осудил украинских футболистов, которые во время войны с Россией уезжают играть в команды из РФ.

По словам экс-наставника национальной сборной, "Металлиста" и "Днепра", таким образом спортсмены проявляют неуважение к защитникам Украины.

Kharkiv Today Мирон Маркевич

"Я уже много раз говорил, что часто был на Востоке, и видел, как наши люди там воюют и, к сожалению, гибнут. Когда это все видишь, по-другому смотришь на жизнь. И такие футболисты сначала об этом должны подумать, прежде чем туда ехать. Есть много других стран. Но это их дела. Ракицкий? На Востоке много таких Ракицких. К сожалению, люди уже привыкли к войне", – сказал Маркевич в интервью 5 каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирон Маркевич назвал бессмысленными прямые переговоры с Россией по решению конфликта на Донбассе.

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