"Такой человек": игрок "Динамо" откровенно высказался о проблемах одноклубника

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о непростом характере своего партнера по команде Дениса Гармаша.

"У нас в команде есть только один такой парень, которого нужно воспитывать. Но там без шансов. Он такой человек. Ты ему ничего не докажешь, не объяснишь. А смысл руки распускать? Он это делает не специально, а потому что он переживает за команду. Его можно понять, но лучше не трогать", – заявил Бущан в интервью агентству Sportarena.

Георгий Бущан Динамо Киев от Шурика

Он также добавил, что, несмотря на попытки как-то образумить Гармаша, он все равно продолжает стоять на своем и упрямо доказывает свою точку зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Динамо" Артем Беседин, которого обвиняют в применении допинга, "наехал" на Украинскую ассоциацию футбола (бывшая ФФУ).

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