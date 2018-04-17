Такого еще не было: в Германии судья назначил пенальти в перерыве матча - видео курьеза

Немецкий арбитр Гвидо Винкманн спровоцировал настоящий хаос в матче 30-го тура Бундеслиги, в котором "Майнц" на своем поле принимал "Фрайбург". Рефери отметилась совершенно неординарными действиями по окончании первого тайма и вошел в историю мирового футбола.

Перед самым свистком на перерыв один из защитников гостевой команды сыграл рукой в своей штрафной. Винкманн не заметил эпизод и вместо пенальти увел футболистов в раздевалки. Секунды спустя арбитр получил подсказку от видеоассистента, который указал на ошибку. После просмотра повтора Винкманн пересмотрел свое решение, вернул команды на поле, а "Майнц" по сути в перерыве матча реализовал удар с "точки".

При этом футболисты "Фрайбурга" возмутились таким развитием событий и долго не желали покидать раздевалку. В итоге гости уступили 0:2.

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