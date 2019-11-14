"Так же сидит мать..." Футболист сборной Украины пожалел россиян на Донбассе

Защитник сборной Украины и игрок бельгийского "Гента" Игорь Пластун рассказал о своем отношении к войне между Украиной и Россией.

Игорь Пластун (на переднем плане) УАФ

"Когда началась ситуация с Россией, я очень переживал. Не знал, что произойдет, что будет с Украиной. Принял все близко в сердцу. Это шло от дня ко дню, от месяца к месяцу. Я понял, что ничего не меняется. Что бы я ни сделал, что бы я ни читал, это только негатив. Понял для себя, что не могу ничего изменить внутренним состоянием. И я перестал все читать и смотреть телевизор. Это продолжается достаточно долго, для меня это отрешенная тема. Ты можешь пытаться что-то изменить, но точной правды, почему это происходит, мы не знаем. Если я не знаю правды на 100 процентов, то не хочу быть пустословом, говорить, что кто-то хороший, а кто-то плохой", – сказал Пластун в интервью "Трибуне".

Футболист также заявил, что ему жаль людей, погибших как с одной, так и с другой стороны.

"Мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия. А политика – настоящая грязь. В которой непонятные люди, которые ничего из себя не представляют, распоряжаются тысячами. Горжусь своей страной и своими гражданами, которые могут взять, подняться и пытаться что-то изменить. Но грязь не дает этим переменам стать прозрачными и честными", – добавил 29-летний Игорь Пластун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пластун заявил, что не хотел бы играть ни в России, ни в Украине. При этом он понимает тех украинцев, которые выбирают российские клубы.

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