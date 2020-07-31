Так тяжело после отпуска еще не было, – игрок "Динамо" о первой тренировке с Луческу

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, комментируя первое занятие с Мирчей Луческу, заявил, что у него еще никогда не было такой тяжелой первой тренировки после отпуска.

"Это было очень хорошее и в то же время нелегкое тренировки. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически два часа. Но все прекрасно, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство", – цитирует слова Дуэлунда официальный сайт "Динамо".

Он также рассказал о впечатлениях, которые сложились у него после первого общения с румынским наставником.

"Пока рано говорить что-то конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но, вне всяких сомнений, он замечательный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы", – поделился своим впечатлением датчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского клуба Игорь Суркис рассказал, что сделает с футболистами, если им не удастся добиться успеха с Мирчей Луческу.