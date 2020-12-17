Так "Шахтер" чемпионство не завоюет, – президент "Ингульца" о техническом поражении

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назвал спланированным решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ присудить его команде техническое поражение в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером".

В комментарии изданию meta-ratings.com.ua, владелец дебютанта украинской Премьер-лиги напомнил о словах "горняков", которые еще за день до поединка заявили, что не будут принимать в нем участие. Он добавил, что таким образом донецкому клубу не удастся завоевать титул чемпиона Украины.

"Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что "Шахтер" не собирается играть в Кропивницком. Много вопросов, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что "Шахтер" играть не будет. Очень много вопросов. Зачем таким способом "Шахтер" идет к чемпионству? Так он его не завоюет. Боженька все видит. Он все расставит по своим местам", – заявил Поворознюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ингульцу" присудили техническое поражение в матче с "Шахтером" в УПЛ, так как поле команды не было пригодным для игры в футбол.