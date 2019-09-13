"Так и не понял..." Алиев, обматеривший полицейских, выступил с заявлением

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев извинился за свое скандальное поведение во время конфликта с полицией, который случился на днях в Киеве.

Александр Алиев извинился за свое поведение 1927.kiev.ua

Алиев заявил, что он так и не понял, за что его остановили, но это не оправдывает его поведения.

"Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня, пожалуйста. Я был неправ", - написал Алиев у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев угрожал патрульному полицейскому, используя нецензурную лексику. Причиной нервного поведения стала остановка патрульными полицейскими автомобиля, в котором ехали Алиев и его друзья.

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