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13 сентября • обновлено в 10:08
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"Так и не понял..." Алиев, обматеривший полицейских, выступил с заявлением

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Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев извинился за свое скандальное поведение во время конфликта с полицией, который случился на днях в Киеве.

Александр Алиев извинился за свое поведение

Александр Алиев извинился за свое поведение

1927.kiev.ua

Алиев заявил, что он так и не понял, за что его остановили, но это не оправдывает его поведения.

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"Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня, пожалуйста. Я был неправ", - написал Алиев у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев угрожал патрульному полицейскому, используя нецензурную лексику. Причиной нервного поведения стала остановка патрульными полицейскими автомобиля, в котором ехали Алиев и его друзья.

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Персона
Александр Алиев
Место
Украина
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