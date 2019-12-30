"Так и надо решать": тренер "Зенита" сделал заявление о войне на Донбассе

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак, который является уроженцем Луганской области, ни разу не был в родном городе после начала войны на Донбассе.

В интервью Чемпионат.com наставник чемпионов России отметил, что пристально следит за событиями в Украине, и призвал к дипломатическому решению конфликта

Сергей Семак "Чемпионат"

"После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там. Какое тут еще может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны". Думал: "Ну как же, мы в такое время живем, какая здесь война?". До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько", – сказал Семак.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук категорически отказался выступать в "Зените" за миллионы евро.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!