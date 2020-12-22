Тайсон договорился о контракте с новым клубом и уходит из "Шахтера" – СМИ

Полузащитник "Шахтера" Тайсон договорился с бразильским футбольным клубом "Интернасьональ" о двухлетнем контракте, сообщает UOL Esporte.

Как сообщает издание, чтобы убедить "Шахтер" расстаться со своим лидером, "Интер" готов заплатить и предоставить "горнякам" первоочередное право на покупку любого из своих основных игроков.

После праздников Тайсон вернется в Украину и встретится с руководством донецкого клуба.

"Мое желание – вернуться в "Интернасиональ", но это зависит не только от меня, это зависит от переговоров , которые у нас будут. Мой менеджер и мой адвокат будут пытаться договориться. Но у меня еще пять месяцев в "Шахтере", и в январе я вернусь, чтобы доиграть контракт. Я также собираюсь все обсудить с людьми из "Шахтера", чтобы понять ситуацию с трансфером", – отметил Тайсон.

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"У меня есть предложения от других команд, но приоритетом всегда будет "Интер". У меня еще пять месяцев в Украине, но я хочу вернуться в Бразилию.", - добавил он.

"Интернасиональ" опубликовал в своих соцсетях фото Тайсона вместе с Андреасом Д’Алессандро - капитаном бразильского клуба.

Тайсон и Д’Алессандро UOL Esporte.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в различных СМИ появилась информация, что "Шахтер" не отпустит Тайсона в зимнее межсезонье, несмотря на то, бразилец не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.