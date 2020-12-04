Таблица коэффициентов УЕФА: где Украина

Украина благодаря победе луганской "Зари" над английским "Лестером" в Лиге Европы догнала Шотландии в таблице коэффициентом УЕФА.

Успех команды Виктора Скрипника позволил нашей ассоциации добавить в свою копилку 0,4 балла (два очка за победу делятся на пять украинских команд, которые стартовали в еврокубках в нынешнем сезоне). Таким образом сейчас коэффициент Украины составляет 31,100 балла.

В то же время Шотландия набрала 31,125. Накануне "Рейнджерс" выиграл у "Стандарда" (3:2) и получил путевку в 1/16 финала ЛЕ. А вот "Селтик" проиграл "Милану" (2:4) и завершит турнир в декабре.

Отметим, что 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА может дать прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, если возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче Лиги Европы со "Слованом".