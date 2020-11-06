Таблица коэффициентов УЕФА: где Украина после половины матчей еврокубков

Украина занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА после половины сыгранных матчей в групповых турнирах еврокубков.

Представители нашей страны – "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтер" (ЛЧ) и "Заря" (Лига Европы) – в девяти матчах добыли всего одну победу ("горняки" на выезде обыграли "Реал"). На прошедшей недели все украинские клубы свои матчи проиграли и не принесли в нашу копилку ни одного очка. Подопечные Луиша Каштру были разгромлены "Боруссией" М, а игроки Виктора Скрипника – греческим АЕКом. Киевская команда минимально уступила "Барселоне".

Как видим выше, нас опередила Шотландия и вышла на 11-е место, которое с большой вероятностью даст возможность чемпиону страны начать выступления сразу с группового этапа Лиги чемпионов (так происходило в 9 из 10 последних сезонов). Если мы останемся на 12-й позиции или опустимся ниже, то победитель и серебряный призер УПЛ будуть стартовать в ЛЧ с квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Динамо" Руслан Нещерет отметился невероятным выступлением в последнем матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Его признали лучшим игроком поединка, а также предложили включить в "Зал славы".