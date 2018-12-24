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Сын российского олигарха решил завершить карьеру футболиста после позора в Лиге чемпионов

2.2тЧитать материал на украинском

Сын российского олигарха Аркадия Ротенберга Борис намерен уже нынешней зимой завершить карьеру футболиста.

Игрок "Локомотива" 29 ноября дебютировал в Лиге чемпионов, став настоящим посмешищем. По информации sport24.ru, 33-летний футболист может начать работу в спортивном департаменте московского клуба.

Действующий контракт Ротенберга с железнодорожниками истекает 30 июня 2019 года. В кубковом матче против "Рубина", который состоялся 5 декабря, он повредил крестооразные связки колена и был прооперирован. Его восстановление может занять 6-7 месяцев.

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и Борис Ротенберг

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и Борис Ротенберг

В нынешнем сезоне Ротенберг принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" готовит трансфер футболиста, который показал флаг Украины во время матча Лиги чемпионов в Москве.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Аркадий Ротенберг
Тег
ФК Локомотив Москва
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