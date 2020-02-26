Роналду-младший, сын форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, создал собственную страницу в Instagram. 9-летний мальчик всего за сутки собрал около 1 миллиона подписчиков.

Приветственное видео на странице собрало за 24 часа почти 3,5 млн просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, любимая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.

9-летний сын суперзвезды Криштиану Роналду-младший, родившийся от суррогатной матери, в настоящее время живет с отцом и играет в футбол в академии "Ювентуса", являясь при этом одним из лучших бомбардиров команды.

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