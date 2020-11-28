"Сын" Марадоны потребовал выкопать тело футболиста ради ДНК-теста

19-летний Сантьяго Лара заявил, что он является сыном Диего Марадоны, и потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.

Подросток поручил своему адвокату Хосе Нуньесу заняться вопросом эксгумации тела легендарного футболиста менее чем через 24 часа после похорон.

Юрист уже подал письменный запрос в суд по семейным делам в Ла-Плате, родном городе Сантьяго, с требованием вскрытия гроба Марадоны.

"Гроб с телом Диего Армандо Марадоны должен быть доставлен в морг для анализов. Мы просим вас представить подробные результаты теста ДНК", – говорится в документе, текст которого приводит DailyMail.

Диего Марадона (1979 год) и Сантьяго Лара

Сантьяго, предполагаемый шестой ребенок Диего, впервые заговорил о своих правах на наследство четыре года назад.

Мать подростка, официантка Наталья Гарат, умерла от рака легких в 2006 году в возрасте 23 лет после предполагаемых семилетних отношений с Диего.

О родстве с Марадоной Сантьяго узнал, когда ему было 13 лет.

"Я узнал об этом после того, когда проходил мимо газетного киоска возле своего дома и случайно увидел обложку журнала с лицом Марадоны и отражением моего лица наложенном на нее. Я был в шоке, потому что не знал, что делаю в журнале. Дома отец рассказал мне, что в молодости моя мама была хорошо известна в модельном бизнесе, и общалась со многими знаменитостями. У него было чувство, что я не его сын, но отец так и не провел ДНК-тест", – заявил Сантьяго.

За свою жизнь Марадона признал пятерых детей:

Диего-младший, 34 года

Яна, 23 года

Дальма, 32 года

Джанинна, 30 лет

Диего Фернандо, 7 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинская прокуратура начала расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны на предмет халатности персонала, который за ним ухаживал.