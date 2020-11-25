Сын Марадоны попал в реанимацию

У сына легендарного Диего Марадоны итальянского футболиста Диего Синагры начались осложнения на фоне коронавируса.

Как сообщает журналист Танкреди Палмьери в своем Twitter, 34-летний Синагра был переведен в реанимационное отделение.

"К сожалению, известный телеведущий из "желтой" прессы, пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию. Именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца", – написал Палмьери в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в своем доме в Буэнос-Айресе. Позже СМИ опубликовали подробности смерти аргентинца.

Кроме того, президент Аргентины объявил трехдневный траур в стране.