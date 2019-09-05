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5 сентября • обновлено в 19:44
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Сын легендарного Кафу умер, играя в футбол

1.9т Читать материал на украинском

В семье двукратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу произошла смертельная трагедия.

Старший сын бывшего защитника "Милана" Данило Фелисиан де Мораес (на фото слева) умер в 30 лет от сердечного приступа.

Мужчина играл с друзьями в футбол и почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила его в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

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Место
Бразилия
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