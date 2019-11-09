Главная Новости
9 ноября • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Сын экс-футболиста сборной России обварился кипятком

865 Читать материал на украинском

Младший сын бывшего полузащитника сборной России по футболу Александра Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области спины, грудной клетки и лица.

Александр Самедов со средним сыном

Александр Самедов со средним сыном

Малыш находится в одной из больниц Москвы, врачи пытаются ликвидировать последствия травмы. Как сообщает СтарХит, мальчик опрокинул на себя чашку с горячей водой. Все произошло в доме Александра в Истринском районе Подмосковья.

Напомним, Самедов летом объявил о завершении карьеры. За время выступлений в профессиональном футболе Самедов защищал цвета "Спартака", "Москвы", "Динамо" и "Локомотива".

Новости
Российский футболист сварился заживо в полиции: появилось видео из камеры

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов бил свою бывшую жену – певицу и ведущую Ольгу Бузову

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения