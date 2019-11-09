Сын экс-футболиста сборной России обварился кипятком

Младший сын бывшего полузащитника сборной России по футболу Александра Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области спины, грудной клетки и лица.

Александр Самедов со средним сыном

Малыш находится в одной из больниц Москвы, врачи пытаются ликвидировать последствия травмы. Как сообщает СтарХит, мальчик опрокинул на себя чашку с горячей водой. Все произошло в доме Александра в Истринском районе Подмосковья.

Напомним, Самедов летом объявил о завершении карьеры. За время выступлений в профессиональном футболе Самедов защищал цвета "Спартака", "Москвы", "Динамо" и "Локомотива".

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