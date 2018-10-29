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Свитолина выиграла ЧМ WTA: спортивные итоги 28 октября

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир в Сингапуре, а киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение в Премьер-лиге. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 октября.

Кроме того, "Барселона" разбила мадридский "Реал" в Эль-Класико. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
WTAРеал - БарселонаПремьер-лига Украины
Персона
Элина Свитолина
Объекты
Реал МадридФК БарселонаФК Динамо Киев
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