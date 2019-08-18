Свисток арбитра спас футболиста от "смертельных мучений" - опубликовано видео

Забавный эпизод произошел в одном из матчей Экстраклассы - высшей лиги чемпионата Польши по футболу.
Футболист попытался выпросить у арбитра желтую карточку для соперника, симулируя травму. Игрок долго валялся на газоне, изображая смертельные муки. В этот момент рефери дал финальный свисток, который чудом "вылечил" "страшную травму" симулянта.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
Как сообщал OBOZREVATEL, диким курьезом ознаменовался матч в низшем дивизионе чемпионата Англии. Один из футболистов устроил настоящий цирк, продемонстрировав как не надо вести себя на поле.
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