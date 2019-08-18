Свисток арбитра спас футболиста от "смертельных мучений" - опубликовано видео

Забавный эпизод произошел в одном из матчей Экстраклассы - высшей лиги чемпионата Польши по футболу.

Футболист попытался выпросить у арбитра желтую карточку для соперника, симулируя травму. Игрок долго валялся на газоне, изображая смертельные муки. В этот момент рефери дал финальный свисток, который чудом "вылечил" "страшную травму" симулянта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости Венгерские футболисты устроили самую нелепую симуляцию года

Как сообщал OBOZREVATEL, диким курьезом ознаменовался матч в низшем дивизионе чемпионата Англии. Один из футболистов устроил настоящий цирк, продемонстрировав как не надо вести себя на поле.

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