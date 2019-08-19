Свинья для Коноплянки и новая гроза Бельгии: топ-события украинцев в Европе

Пока звезды отдыхают и решают свои проблемы вне поля, на первый план выходит молодежь и подзабытая гвардия.

Особенно удачным среди украинских легионеров выдался уик-энд для Романа Яремчука - уже 6 голов в 7 матчах с начала сезона и трансферный интерес из добротного клуба топ-чемпионата. Как именно Яремчук "оказался на коне" и как украинцы удивляют в других уголках Европы, в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

Новости Футболист сборной Украины забил красивый гол в чемпионате Бельгии

Лихо начал в Бельгии, а закончить может… в Италии

Роман Яремчук все больше становится открытием нынешнего сезона. Нет, о своих бомбардирских качествах форвард заявил намного раньше, играя з "Гент", но нынешний старт выходит у Романа по-настоящему бомбовым.

Роман Яремчук

В предыдущем туре чемпионата Бельгии украинец снова забил ("Остенде"), не давая утихнуть разговорам о себе. Украинец оформил уже 6-й мяч в семи официальных матчах сезона, причем 4 из них - в квалификации Лиги Европы. Благодаря ударным играм Яремчука "Гент" уверенно идет в ЛЕ, а также обеспечивает задел для гонки за чемпионство. Сам же Роман, кажется, находится в прекрасной и небывалой ранее форме, позволяющей выйти ему на новый уровень. Украина в ближайшее время получит нового топ-бомбардира?

Впрочем, выходить на новый уровень Яремчук может уже и не в Бельгии. Чем больше Роман забивает, тем больше разговоров об интересе к нему. В июле немало говорилось о "Галатасарае", сейчас же за нападающим наблюдают скауты "Лацио". С учетом потреб итальянцев по комплектации и позднего начала сезона в Серии А, такой интерес римлян выглядит вполне обоснованным. Да и до конца трансферного окна еще есть время…

Коноплянка снова в шаге от фиаско с переходом в "Бешикташ"

Трансферная сага Евгения Коноплянки все больше превращается в "тягучку" - украинец уже второй месяц переходит в Турцию, но официально переход все никак не состоится. На этот раз, по информации турецких журналистов, трансфер и вовсе оказался на грани срыва.

Евгений Коноплянка

И если сам Коноплянка уже давно бы с охотой подписал контракт с "Бешикташем", но процесс тормозят сами клубы. Турки и немецкий "Шальке" (игроком которого пока числится Евгений) не видят одинаковых условий сделки и каждый называют свою цену на игрока. Более адекватным в данном случае выглядит "Бешикташ", готовый отдать ради Коноплянки 2,5-3 млн. евро. Однако "Шальке" хочет явно больше, чтобы отбить свои траты на прежнюю покупку Евгения…

Такие вялые торги идут уже несколько недель, и в свете бесперспективности могут быть свернуты. Ведь в данном случае больше желания к трансферу - у "Шальке", для которого Коноплянка уже стал "балластом", но продать его за большие деньги не получится. Украинец же серьезно "застрял" в своем положении и на начало осени очень серьезно рискует оказаться без новой команды в глухом запасе "Шальке".

Новости СМИ назвали зарплату Коноплянки в новом клубе

Малиновский был на волоске, но все обошлось

Трансфер Руслана Малиновского в "Аталанту", пожалуй, стал главным событием для украинского футбола этим летом. Один из лучших нынешних хавбеков Украины перешел в топ-чемпионат. И как только Руслан начал притираться к новой команде, получил повреждение, а вместе с ним - риск пропустить старт сезона.

Руслан Малиновский

В одном из товарищеских матчей предсезонной подготовки украинец покинул поле уже на 30-й минуте, уходя явно вынужденно. После игры начали возникать опасения о травме Руслана, но в итоге все обошлось. Да, полузащитник действительно был заменен по медицинским причинам - из-за дискомфорта в бедре. Но по последним данным из итальянских СМИ и клубных источников, Руслан уже занимается в спортзале, а также берет участие в общих тренировках "Аталанты".

Украинец разошелся в Словакии, выводя команду на первое место

Защитник Артем Сухоцкий уже третий год является основным фланговым защитником братиславского "Слована", не подвергая сомнений в статусе одного из ведущих игроков команды. Но со стартом текущего сезона Сухоцкий взялся за дело еще увереннее, и в прошлом поединке чемпионата оформил гол и результативную передачу.

"Слован" на выезде разгромил местную "Середь" (4:0), а Сухоцкий сначала забил, а под конец еще и сделал ассист со штрафного. Таким образом, у Артема уже 2+1 по системе "гол+пас", и сейчас он является самым лучшим защитником команды по голевым действиям. "Слован" же после 5-ти матчей идет пока без потерь очков на первом месте.

(гол Сухоцкого на видео - 02:28, ассист - 04:04)

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!