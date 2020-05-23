Свинец в кроссовках: легенда "Динамо" раскрыл уникальный секрет

Недавно подошел ко мне 13-летний Юра, сосед по лестничной клетке. Он уже четыре года занимается в футбольной школе "Юниор" на столичной Русановке, играет на позиции полузащитника.

И вот что он мне сказал: "У меня есть компьютер, я читаю постоянно на "Обозревателе" все материалы о спорте. Прочитал и ваш, в котором Леонид Буряк отвечает на вопрос, как он из заводской детско-юношеской футбольной школы оказался в 15-летнем возрасте в "Черноморце". Игру Буряка я, естественно, не видел, но папа, а он у меня болельщик "Динамо" со стажем, рассказывал, что у этого футболиста был очень мощный прицельный дальний удар, который запомнился не только ему. Много мячей он забил издали. Спросите, пожалуйста, у Буряка, как он этого достиг?"

Леонид Буряк ФК "Черноморец"

"В чем секрет таких мощных дальних ударов, после которых ты частенько портил вратарям настроение?" – этот вопрос, ссылаясь на просьбу своего юного соседа, задал я Леониду Буряку. Вот каким был его ответ.

"Я решил, кроме командных тренировок в "Черноморце", заниматься еще и индивидуально, стал регулярно бегать кроссы. В свои кроссовки я вложил пластинки из свинца – для тяжести, чтобы накачивались ноги. Трудно было поначалу приспособиться, но постепенно я перестал их замечать.

Убежден, что эти вкладыши принесли большую пользу. Во-первых, когда я вынимал пластинки, было такое чувство, словно могу взлететь, появлялась необыкновенная легкость. Но главное в другом: ноги становились сильнее день ото дня, вместе с этим – и удар. Не раз приходилось слышать, что не может быть такого удара, как у меня, у 16-летнего юноши. Но он был, и я чувствовал, как в нем прибавляется мощь.

В тот день дубль "Черноморца" принимал "Арарат". Вдруг я увидел, что мяч летит на свободное место и что быстрее меня до него никто не добежит. Через секунду-другую я был уже возле мяча. Но до ворот далеко – метров 30, не меньше. Бить или не бить? Решил: ударю! И вот мяч пролетел это солидное расстояние и мимо вытянутых рук вратаря вонзился в верхний угол ворот. Это был мой первый гол за "Черноморец", и я, конечно, запомнил его.

Вообще, первый гол в жизни футболиста – это как подарок ко дню рождения. Этот забитый мяч был для меня особенным еще и потому, что он был забит издали (к слову, первый мяч за "Динамо" я также забил ударом с дальней дистанции)! Следовательно, хватило сил, сыграла свою роль решительность.

Мы привыкли, к сожалению, к тому, что нападающие и полузащитники даже в удобных для атаки ворот соперника положениях медлят, не берут на себя смелость нанести завершающий удар. Теряется время, а с ним и возможность поразить цель. Именно поэтому я гордился своим "первенцем". Позже на моем счету появится еще много голов, но тот, повторяю, особый.

Желаю твоему соседу Юре и его партнерам по команде не бояться и наносить удары по воротам соперника с дальнего расстояния. Один мяч пролетит мимо, второй, а третий может оказаться в сетке".

Обидно, что нынешние игроки "Динамо", да и не только "Динамо", так редко берут на себя инициативу и пробивают по воротам издалека, как это делал Леонид Буряк – пятикратный чемпион СССР, шестикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Украины.

А завершить этот материал хочу песней о футболе, написанной на слова Анатолия Матвийчука.

Пусть фортуна бывает жестокой подчас,

Но она лишь упорнее делала вас.

И жестокие травмы забыть не дадут,

Что победа – награда за каторжный труд.

И опять, как Везувий, ревет стадион,

Снова верит и ждет, и надеется он,

Вьется пламя страстей и волнуется кровь,

И забыв обо всем, мы скандируем – "ГОЛ!!!"

И пусть мяч влетит в ворота после мощного дальнего удара игрока вашей любимой команды. Ведь знаменитый тренер Виктор Александрович Маслов в свое время сказал: "Гол – это маленькое чудо".

Успехов вам, здоровья и побед вашим любимым командам.