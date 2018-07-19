Свежая кровь. Новое оружие "Шахтера"

Еще весной было понятно, что в межсезонье "Шахтер" попрощается со своим прежним образом. Команду собирались покинуть (и покинули) несколько важных игроков основы, а вместе с ними ушел и "эпохальный" Дарио Срна - человек, отдавший клубу более 15 лет карьеры.

Фото shakhtar.com

Перед стартом сезона в Украине матчем за Суперкубок с "Динамо" OBOZREVATEL разбирает, как сильно изменился "Шахтер" и почему эти перемены не отобразятся на успехах дончан.

Из всех новичков заиграть в основе в следующем сезоне могут только двое

Когда "Шахтер" лишился сначала Бернарда, а затем и Фреда с Феррейрой, "Горняки" спокойно и уверенно провели трансферную кампанию. Новички на укрепление ослабших позиций и на ближайшее будущее - трансферов было проведено хоть и немало, но точечно и прицельно.

Учитывая продажу Фреда (за 53 млн. фунтов) "Шахтер" мог себе позволить тратиться на новых игроков, поэтому по проторенным путям зашел на бразильский рынок. Несколько месяцев работы селекционеров, и готово - один центральный хавбек (Майкон) и два вингера (Фернандо и Маркиньос Сиприано). А еще один бразилец присоединился к "Горнякам" в Украине - хорошо знакомый нам Жуниор Мораес из "Динамо".

"Шахтер" не стал изменять своей многолетней концепции, и в трансферное окно позаботился не столько о прямой замене, сколько о будущем. Только два из пяти легионеров (считая еще нигерийского нападающего Кайоде) осенью наверняка станут игроками основы - как раз на позициях центрального полузащитника и форварда, откуда ушли Фред и Феррейра. Но если с Кайоде сомнений почти нет (он прошлую половину сезона был в аренде у "Горняков" и явно понравился дончанам), то по Майкону еще есть вопросы - возможно, понадобиться время на адаптацию и завоевание места в основе.

По сути, Майкон может и должен заменить Фреда как промежуточное звено между опорником и центральным атакующим хавбеком. Именно как игрока, глубже играющего к своей штрафной (но не опорником) Майкона в основном характеризируют бразильцы. Но здесь еще возможно, что место Фреда в основе займет Малышев или Алан Патрик, а под нападающим Фонсека будет выпускать Коваленко. Алан Патрик за многие годы контракта в "Шахтере" в прошлом сезоне получил достаточно доверия и игрового времени от Фонсеки, поэтому наверняка получит и свое место в основе на этот сезон. Хотя нельзя забывать и о Малышеве, который в прошлом сезоне хоть и пропустил много из-за травмы, но до этого выпускался в стартовом составе.

Что же касается Сиприано и Фернандо, то это прямая замена на перспективу Марлосу и Тайсону. Оба нынешних вингера дончан уже в солидном возрасте (30 лет) и довольно давно в "Шахтере", и уж Тайсон точно еще может уйти куда-то даже этой зимой. Ну и Марлос точно не вечен. Сиприано же с Фернандо - по 19 лет, так что их время на адаптацию и вливание в команду еще впереди.

Маркиньос Сиприано получает игровую футболку из рук главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки Фото shakhtar.com

Все это сказано сугубо об атакующей модели игры "Шахтера", в защите команды не изменится абсолютно ничего. Дело в том, что дончане уже очень давно отдали всю атакующую половину команды на откуп легионерам, а оборонительные редуты (вратарь, защитники и опорник) составляют украинцы - это позволяет соблюдать лимит на легионеров. Да и в целом в "тылу" команды последние годы стабильность и спокойствие - многолетний вратарь Пятов, свои воспитанники Ракицкий и Ордец (также Кривцов), заигравший Исмаили.

Да, "Шахтер" покинул его многолетний капитан и легенда Дарио Срна. Но хорват не играл уже больше полгода из-за допинговой дисквалификации, и дончане успешно справлялись и без него (делая ставку на Бутко). Хотя здесь за место в основе с Бутко поборется не только бразильский защитник Додо, но и вернувшийся с аренды Данченко.

С появлением Кайоде атака "Шахтера" станет немного другой

Как изменится после всего этого игра команды? Во времена Луческу "Шахтер" довольно долго воспитывал новых бразильцев, приучая их к нужному стилю игры. Как поступит Фонсека - будет воспитывать под свой футбол или же побыстрее захочет использовать имеющиеся козыри футболистов - пока сложно сказать.

Майкон наверняка приглашен для обеспечения развития атак и быстроты действий в середине поля. То, что делал Фред, рано или поздно взойдет на плечи Майкона (или частично, смотря, как будет складываться у Алана Парика). Степаненко и Малышев - хавбеки более разрушительного типа, а Коваленко пока слаб для того, чтобы вести игру в полузащите хотя бы приблизительно как Фред.

Остальные же новички - Сиприано, Фернандо и Кайоде с Мораесом должны без проблем выполнять функции своих более прямолинейных, чем у центрбеков, позиций. Вингеры "Шахтера" зачастую резкими рывками и розыгрышами в два паса вскрывают оборону соперника, снабжая поперечными пасами центрфорвардов. Ну а нападающие, как и везде, обязаны забивать.

Кайоде празднует гол в ворота "Зари" Фото shakhtar.com

Хотя если основным будет Кайоде, то действия "Горняков" будут несколько иными, нежели с Феррейрой. Аргентинец был очень хорош в игре на втором этаже и при средних/дальних передачах, Кайоде же больше перемещается и ищет мяч внизу, стараясь сам себе создать момент.

Из всего этого смело можно сделать вывод, что в игре "Шахтера" особо ничего не поменяется (разве что в игре на острие центрального форварда). "Шахтер" - не тот клуб, который любит совершать большие перемены (тем более, быстро). Даже когда команду возглавил Фонсека, со временем он бросил радикальные эксперименты и в основном продолжил постепенно развивать и улучшать команду, оставленную Луческу.

Так и сейчас - "Шахтер" хоть и с новыми именами, но с прежней игрой. Скорость, техника, "взлом" насыщенной обороны с помощью быстрых комбинаций с прорывом в штрафную. Возможно, больше груза ответственности за результат ляжет на фланговых Марлоса с Тайсоном, пока в центре поля все уляжется с Аланом Патриком, Малышевым, Майконом или Коваленко.

Но это будет малозаметно - "Шахтер" останется собой, сильнейшей командой в Украине. В прошлом сезоне "Горняки" здорово превзошли в игре "Динамо", и сами киевляне пока сделали довольно мало, чтобы догнать принципиального соперника. Поэтому команда Фонсеки снова будет чувствовать себя очень спокойно в регрессирующей УПЛ, сделав основную ставку на Лигу чемпионов. Выйти в плей-офф ЛЧ - главная и снова реальная цель "Шахтера" на ближайшую осень.

Состав "Шахтера" в сезоне 2017/18

4-2-3-1: Пятов - Бутко, Ордец (Кривцов), Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Марлос, Алан Патрик (Коваленко), Тайсон - Феррейра

Ориентировочный состав "Шахтера" в сезоне 2018/19

4-2-3-1: Пятов - Бутко (Додо), Ордец, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Малышев (Майкон) - Марлос, Алан Патрик (Коваленко), Тайсон - Кайоде