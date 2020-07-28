Светлана Лобановская: реакция на приход Луческу в "Динамо" подтверждает, что Суркис угадал

Появление на тренерском мостике киевского "Динамо" Мирчи Луческу – вот уже несколько дней главная тема на футбольном информационном поле.

Думается, палитру мнений о назначении румынского специалиста и шумихе вокруг этого решения президента клуба Игоря Суркиса обогатит Светлана Лобановская. Имя ее великого отца вспоминают с приходом каждого нового наставника столичного коллектива. Сегодня снова много разговоров вертится вокруг "конспектов Лобановского", динамовских традиций и клубной стратегии.

– Футбол достаточно прагматичен, – говорит Светлана Валерьевна. – Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды.

– До Луческу ни один из наставников не сталкивался с такой волной критики, причем в большей степени – необоснованной...

– Если вы о болельщиках, их отчасти можно понять – все-таки Луческу много лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в последние годы – донецкий "Шахтер". Для многих именно этот факт затмевает все остальные аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем. Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности. Да, Игорь Михайлович в известной степени идет на риск, однако он рискует в первую очередь своей репутацией и своими деньгами. Есть желающие разделить с ним это? Что-то таких не видно, в отличие от тех, кто горазд громко и красиво говорить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...

– Одна восточная мудрость гласит: не важно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей...

– Совершенно верно! Знаете, показательно то, какой шум сопровождает назначение Луческу. Мне кажется, для нашего футбола и конкретно для "Динамо" такая встряска весьма полезна. Возвращаясь же к Игорю Суркису, хочу заметить его критикам, что, несмотря на трудности, невзирая на кризис, киевский клуб остается конкурентоспособным. "Динамо" – по-прежнему кузница кадров для сборных Украины, детская школа растит юные таланты, воспитанники коллектива с успехом выступают в отечественных и зарубежных командах. Тем, кто требует отставки Суркисов, хорошо бы помнить о судьбе "Металлиста", "Днепра", "Кривбасса", посмотреть на то, что творится сейчас с "Карпатами". Может, просто кому-то "Динамо" стоит поперек горла, и мишенью являются не Луческу и даже не Суркис, а сам клуб?.. Думай, если можешь.

– По поводу прихода Луческу весьма резко высказываются не только болельщики, но и те, кого принято называть динамовскими сердцами...

– А в данном случае меня откровенно задевает избирательность, с которой эти динамовские сердца проявляют свою так называемую принципиальность. Они прекрасно себя чувствуют, получая заоблачные зарплаты в федерации футбола от тех, кто о "Динамо" ноги вытирает, это их не угнетает. А тут, видите ли, им в душу наплевали. Чтобы кидаться камнями в других, нужно самим быть с чистой совестью. Вы вспомните о своем динамовском происхождении и проявите принципиальность, когда ваш родной клуб унижают через арбитров, дисциплинарные органы или суды! Но там почему-то они предпочитают молчать в тряпочку, зато по Луческу прохаживаются "со всей прямотой", превращаясь из профессионалов в эмоциональных болельщиков.

Какие к Луческу претензии по сути? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского многие списывали после возвращения с Ближнего Востока. А этот "пожилой" команду до полуфинала Лиги чемпионов довел. Он ушел, дали дорогу молодым. Кто-нибудь из них хотя бы близко подобрался к папиным достижениям?! То-то и оно.

– Вас не удивляет позиция донецкого "Шахтера" в этой ситуации?

– Эта позиция, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч с "Динамо" за Суперкубок видится в высшей степени любопытным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба.